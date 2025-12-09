ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΥΓΕΙΑ

Εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ: Τρίωρη στάση εργασίας και πορεία στην 7η ΥΠΕ την Δευτέρα

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μόνιμες προσλήψεις, επαρκή χρηματοδότηση και ανθρώπινα ωράρια απέναντι στην εντατικοποίηση και την υποστελέχωση.

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τρίωρη στάση εργασίας από τις 8:00 έως τις 11:00, με συγκέντρωση στις 8 το πρωί στο αμφιθέατρο και στη συνέχεια διαμαρτυρία στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ. Η κινητοποίηση γίνεται λόγω της συνεχιζόμενης εντατικοποίησης, των χαμηλών μισθών, της εργασιακής ανασφάλειας για χιλιάδες συμβασιούχους, αλλά και της ταλαιπωρίας που βιώνουν οι ασθενείς. Παρά τις υποσχέσεις και τα «ευχαριστώ», η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση και η μετατροπή των νοσοκομείων σε επιχειρήσεις συνεχίζονται.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι τα κενά δεν καλύπτονται με μετακινήσεις, εντέλλεσθαι ή εξαντλητικές βάρδιες, αλλά μόνο με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα. Η πίεση, η εξουθένωση και οι χαμηλές απολαβές απομακρύνουν νέους και παλιούς εργαζομένους από το ΕΣΥ και δυσκολεύουν ακόμη και την κάλυψη των λίγων θέσεων που προκηρύσσονται.

Αίτημα των εργαζομένων είναι ένας νέος οργανισμός βασισμένος στις πραγματικές ανάγκες, ουσιαστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, μονιμοποίηση όσων καλύπτουν πάγιες ανάγκες, ένταξη όλων στα ΒΑΕ και ανθρώπινα ωράρια με αξιοπρεπείς μισθούς ώστε να μπει τέλος στις εξουθενωτικές βάρδιες και στην ανάγκη δεύτερης δουλειάς.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

