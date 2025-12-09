ΕΚΚΛΗΣΙΑΚΡΗΤΗ

Την Παρασκευή στο Φανάρι η Συνοδική Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη.

Την Παρασκευή θα μεταβεί στο Φανάρι η Συνοδική Αντιπροσωπεία, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Cretalive.gr καθώς η παραίτηση του Μητροπολίτη Λάμπης και Σφακίων κ. Ειρηναίου θα πρέπει να επικυρωθεί και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όπως προβλέπεται, ώστε να κλείσει και επίσημα το κεφάλαιο αυτό και να «τρέξουν» στην συνέχεια οι διαδικασίες για την πλήρωση των δύο κενών Μητροπόλεων με την κάθοδο της Εξαρχίας.

Έχει, πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι στο Φανάρι εκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο και τον Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο, επιλέχθηκε να μεταβεί και ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Μηλαθιανάκης ως Άρχοντας Πρωτέκδικος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η αφοσίωση του στο πρόσωπο του Πατριάρχη είναι γνωστή και διόλου τυχαία δεν επιλέχθηκε να ταξιδέψει στο Φανάρι καθώς η παρουσία του εκεί εκτιμάται ότι θα βοηθήσει τα μέγιστα καθώς θεωρείται πρόσωπο εμπιστοσύνης του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Μητροπολίτης Ειρηναίος Φανάρι  / Photo Credits: @imageonline/Κώστας Μεταξάκης

Σε ό,τι αφορά στο κλίμα της συνοδικής σύσκεψης, οι πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι ήταν καλό σε γενικές γραμμές, με τον Μητροπολίτη Ειρηναίο να διευκολύνει επί της ουσίας με την παραίτηση του τις διαδικασίες. Ναι, μεν, δεν δέχτηκε την άκομψη μετακίνηση του, δεν δυσκόλεψε όμως την κατάσταση εμμένοντας στη θέση του. Επέλεξε να αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά, προτάσσοντας το καλό της Εκκλησίας της Κρήτης.

Εκκλησιαστικοί κύκλοι ανέφεραν ακόμα στο Cretalive.gr ότι ο γέροντας Ειρηναίος ζητά ως επιθυμία από τον Πατριάρχη να διατηρήσει τον τίτλο του πρώην Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Μητροπολίτες προσήλθαν με διάθεση συναίνεσης προκειμένου να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το αδιέξοδο που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται. Όσοι διαφώνησαν, δεν θεωρούν ότι έπραξαν λάθος, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να τραβήξουν κι άλλο το σχοινί, συνειδητοποιώντας ότι πάνω απ’ όλα είναι η Εκκλησία.

 

Ναυάγιο με 17 νεκρούς στη Χρυσή: Εξιτήριο...

Οι δύο Αιγύπτιοι που επέζησαν από το ναυάγιο θα...

Εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ: Τρίωρη στάση εργασίας και...

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μόνιμες προσλήψεις, επαρκή χρηματοδότηση και ανθρώπινα...

Εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ: Τρίωρη στάση εργασίας και πορεία στην 7η ΥΠΕ την Δευτέρα
Ναυάγιο με 17 νεκρούς στη Χρυσή: Εξιτήριο πήραν οι μοναδικοί διασωθέντες – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες
