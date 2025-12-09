Έρευνες στην Κρήτη για καταδικασμένο στην υπόθεση της απαγωγής Παναγόπουλου

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα, καθώς οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν στην Κρήτη έναν άνδρα καταδικασμένο για την απαγωγή του Περικλή Παναγόπουλου. Ο συγκεκριμένος φέρεται να συνδέεται με το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονική επίθεση.

Μετά τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων στην Αττική – δύο Ελλήνων και δύο Αλβανών που, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελούσαν τον εκτελεστικό βραχίονα – οι Αρχές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην Κρήτη για τον εντοπισμό προσώπων με διασυνδέσεις στη λεγόμενη Greek Mafia.

Στο Ηράκλειο, η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην προσαγωγή Κρητικού με άμεση σχέση με βαρυποινίτες και κύκλους της Greek Mafia. Ο συγκεκριμένος άνδρας εξετάζεται για τον ρόλο του στην υπόθεση και αναμένεται να μεταφερθεί άμεσα στην Αθήνα. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ακόμη ενός σεσημασμένου ατόμου, γνωστού στις Αρχές από υποθέσεις απαγωγών επιχειρηματιών, ο οποίος φέρεται να συνδέεται στενά με τον προσαχθέντα

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη στην Κρήτη ακόμη ένα άτομο, εργαζόμενος σε κατάστημα, ο οποίος επίσης φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και μια γυναίκα με προηγούμενη καταδίκη για την απαγωγή Παναγόπουλου. Η ίδια υπήρξε στο παρελθόν σύντροφος γνωστού «ανθρώπου της νύχτας», που είχε δολοφονηθεί πριν από τρία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι η εν ψυχρώ εκτέλεση του Γιάννη Λάλα σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα, υπόθεση για την οποία έχουν ήδη προφυλακιστεί τέσσερα άτομα με βαρύ και «πλούσιο» ποινικό παρελθόν.

Η υπόθεση, που πλέον φαίνεται να έχει εξιχνιαστεί σε μεγάλο βαθμό, αναμένεται να φωτιστεί περαιτέρω με επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας τις επόμενες ώρες.