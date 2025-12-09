Ηράκλειο: Η τουριστική κίνηση παραμένει δυνατή και τον Νοέμβριο

Τον Νοέμβριο περισσότεροι από 247.000 επιβάτες πέρασαν από το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης», με δυνατή παρουσία Ελλήνων και Ευρωπαίων ταξιδιωτών.
Ο Νοέμβριος 2025 έδειξε ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» παραμένει πολύ δραστήριο, παρά το τέλος της κύριας τουριστικής περιόδου.
Συνολικά 247.156 επιβάτες ταξίδεψαν από και προς το αεροδρόμιο, εξυπηρετούμενοι από 2.188 πτήσεις, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι.
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότεροι ταξιδιώτες ήταν Έλληνες (156.156), ωστόσο μεγάλο ήταν και το ενδιαφέρον από ξένους επισκέπτες. Ξεχώρισαν οι Γερμανοί με 48.165 ταξιδιώτες, οι Βρετανοί με 12.535, οι Γάλλοι με 8.138, οι Ελβετοί με 5.245, οι Αλβανοί με 3.357 και οι Ολλανδοί με 2.999.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Κρήτη καταφέρνει να κρατά τον τουρισμό ζωντανό όλο το χρόνο, με σταθερή κίνηση ακόμα και εκτός υψηλής σεζόν.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ