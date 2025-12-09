Δήμος Ρεθύμνης:Συνεχής μέριμνα για την αποκομιδή των απορριμμάτων στην παλιά πόλη

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Ρεθύμνης κ. Στέλιος Σπανουδάκης είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο κ. Μιχάλη Χάσικο και μέλη του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής Ρεθύμνου.

Παραβρέθηκε η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κ. Νικολέτα Γκολφινοπούλου και στελέχη της υπηρεσίας.

Αντικείμενο της συζήτησης που αναπτύχθηκε ήταν το πώς λειτούργησε κατά τη διάρκεια του θέρους το νέο σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων στην παλιά πόλη και πως μπορεί αυτό να βελτιωθεί μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ο Αντιδήμαρχος κ. Σπανουδάκης και τα στελέχη της υπηρεσίας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στην πράξη την εφαρμογή του σχεδιασμού και παράλληλα διενέργησαν συζήτηση με όλους τους επιχειρηματίες εστίασης της του ιστορικού κέντρου.

Καταγράφοντας το πώς λειτούργησε η διαδικασία της αποκομιδής και έχοντας τις προτάσεις των ίδιων των επιχειρηματιών, με το πέρας της τουριστικής περιόδου η υπηρεσία καθαριότητας προχώρησε σε ένα απολογισμό έργου, συζήτησε ποιες μπορεί να είναι οι βελτιωτικές παρεμβάσεις και γενικότερα μέσα από την εμπειρία που αποκτήθηκε, προχώρησε σε δέσμη προτάσεων για σειρά από ενέργειες ώστε το όλο σύστημα να είναι συνεχώς βελτιούμενο.

Αντίστοιχο ήταν το περιεχόμενο της σημερινής συζήτησης κατά τη διάρκεια της οποίας ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι της εστίασης για τις προτάσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, έγινε εκτενής συζήτηση πάνω σε αυτές και διαπιστώθηκε ο κοινός στόχος για την συνεχή βελτίωση του συστήματος της αποκομιδής.