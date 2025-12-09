Δήμος Ρεθύμνης:Εγκρίθηκαν τα οριστικά κτηριολογικά προγράμματα του εμβληματικού έργου κατασκευής πρότυπου κέντρου έξι σχολικών μονάδων Πειραματικών και Ειδικών Σχολείων

Εξαιρετικά θετική προοπτική αποκτά το μεγαλόπνοο έργο κατασκευής Πειραματικών και Ειδικών Σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης μέσω Προγράμματος Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στου Γάλλου, το οποίο προωθεί ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με το

Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΕΛΜΕΠΑ και τις διευθύνσεις Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης, μετά την έγκριση των κτηριολογικών προγραμμάτων από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση εγκρίνονται τα οριστικά κτηριολογικά προγράμματα για τις κάτωθι σχολικές μονάδες του Δ.Ρ.:

• Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου, δυναμικότητας 50 νηπίων,

συνολικού μικτού εμβαδού 413τ.μ.

• Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, δυναμικότητας 240 μαθητών/μαθητριών, συνολικού μικτού εμβαδού 2.327 τ.μ.

• Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου, δυναμικότητας 300 μαθητών/μαθητριών, συνολικού μικτού εμβαδού 2.545 τ.μ .

• Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου, δυναμικότητας 270 μαθητών/μαθητριών, συνολικού μικτού εμβαδού 2596 τ.μ.

• Μουσικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου με λυκειακές τάξεις, δυναμικότητας 280 μαθητών/μαθητριών, συνολικού μικτού εμβαδού 4.804 τ.μ.

• 2ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου δυναμικότητας, 300 μαθητών/μαθητριών, συνολικού μικτού εμβαδού 2.964 τ.μ.

Το συνολικό μικτό εμβαδόν των εγκεκριμένων διδακτηρίων είναι 15.649,25 τ.μ. και ο διαθέσιμος χώρος ανέγερσής τους, με διαδικασία ΣΔΙΤ, βρίσκεται στην περιοχή Γάλλου Ρεθύμνου.

Όπως είναι γνωστό πρόκειται για γεωτεμάχιο που γειτνιάζει με την Πανεπιστημιούπολη, ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο παραχωρήθηκε στο Δήμο Ρεθύμνης στο πλαίσιο Σύμβασης Χρησιδανείου που συνυπέγραψαν ο Δήμος Ρεθύμνης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης το Μάρτιο του 2019 και με νεότερη απόφαση παράτασης, συνολικής διάρκειας εξήντα (60) ετών δηλαδή για διάστημα από 21.03.2019 έως 23.03.2079.

Όπως αναφέρεται στη Σύμβαση το οικόπεδο παραχωρείται «για την κατασκευή Πειραματικών και Ειδικού τύπου σχολείων όλων των βαθμίδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…, αλλά και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης τυχόν άλλης Σχολικής Μονάδας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες της πόλης και του Πανεπιστημίου Κρήτης».

Στο πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο Πειραματικών Σχολείων όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης και άλλων ειδικών σχολείων διασυνδεόμενων με τα Πανεπιστήμια της πόλης μας, προβλέπεται και η ανέγερση των κτιρίων της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που έχει δύο τμήματα: Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής το οποίο λειτουργεί από το 1999 στα Περιβόλια και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

Προς το παρόν εκκρεμεί η έγκριση του οριστικού κτιριολογικού προγράμματος της Σχολής του ΕΛΜΕΠΑ και ήδη ο Δήμαρχος Ρεθύμνης ζήτησε συνεργασία με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Καθηγητή Νίκο Κατσαράκη για την επίσπευση της ολοκλήρωσης του ζητήματος.

Έχει αξία να επισημανθεί πως η απόφαση οριστικής έγκρισης των κτηριολογικών προγραμμάτων των 6 πρότυπων σχολικών μονάδων, υποδηλώνει τη σοβαρή πρόθεση της Πολιτείας για την ανέγερση των νέων υποδομών.

Το αμέσως επόμενο στάδιο προβλέπει την εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών, σε συνεργασία με τον Δ/ντή Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών κ. Νίκου Σέργη, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τελικό κόστος των υπό ανέγερση κτιριακών υποδομών αφού οριστικοποιηθεί και το κτιριολογικό πρόγραμμα του ΕΛΜΕΠΑ.

Επιπλέον θα ετοιμαστεί προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και του ΕΛΜΕΠΑ αφού ο κύριος ανάδοχος θα είναι ο Δ.Ρ. ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα το έργο.

Αναφερόμενος στο θέμα της τελικής έγκρισης ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γ. Μαρινάκης δήλωσε: « Είμαι βαθιά ικανοποιημένος για την θετική εξέλιξη μιας ιδιαίτερα απαιτητικής και δύσκολης διεκδίκησης του Ρεθύμνου. Επί σειρά ετών, συνεργαζόμαστε όλοι εμπλεκόμενοι για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων φακέλων προς τα αρμόδια Υπουργεία και θεσμικές δομές, προκειμένου να αποκτήσει το Ρέθυμνο ένα πρωτοποριακό, σύγχρονο δίκτυο θεσμοθετημένων σχολικών υποδομών που θα εξυπηρετούν το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Ευχαριστώ τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας κ. Κεφαλογιάννη Γιάννη για τη συνδρομή του στην προώθηση του θέματος, τον αν. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Νίκο Παπαθανάση για την εκ μέρους του θετική αντιμμετώπιση του ζητήματος και τον Δ/ντή Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου κ. Νίκο Σέργη με τον οποίο έχουμε εξαιρετική συνεργασία όλο αυτό το διάστημα. .

Θερμές ευχαριστίες απευθύνω στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη η οποία ανταποκρίθηκε στο αίτημα που της θέσαμε στο πλαίσιο πρόσφατης συνεργασίας μας και μερίμνησε για την, χωρίς επιφυλάξεις και αιρεσιμότητες, οριστική έγκριση των κτηριολογικών προγραμμάτων.

Ευχαριστώ πολύ τον π. Αντιδήμαρχο Παιδείας Δ.Ρ. κ. Γεωργαλή Γιώργο για την κοπιώδη και συστηματική του ενασχόληση και τον νυν Αντιδήμαρχο Παιδείας Καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη ο οποίος τόσο ως Αντιπρύτανης ΕΛΜΕΠΑ από το 2017έως το 2022 όσο και ως Αντιδήμαρχος Δ.Ρ. σήμερα, ασχολήθηκε εντατικά με το θέμα,

τόσο σε επίπεδο προώθησης της εκπόνησης της αρχικής προμελέτης όσο και συνεργασιών με αρμόδιες υπηρεσίες στην Αθήνα για την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης (πάνω από 70 έγγραφα συμπλήρωσαν φακέλους που διακινήθηκαν σε υπουργεία και αρμόδιες θεσμικές αρχές) στο σχεδιασμό και τον καθορισμό του διεκδικητικού πλαισίου του έργου.

Ευχαριστώ θερμά τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Άγγελο Μαλά και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ρ. για την πολύτιμη συνδρομή τους σε όλα τα μέχρι σήμερα τεχνικά στάδια του έργου.

Ευχαριστώ επίσης τον π. Αντιπρύτανη Π.Κ. Καθηγητή κ. Κώστα Σπανουδάκη και τα Μέλη της Επιτροπής προώθησης των έργων ΣΔΙΤ του Δήμου Ρεθύμνης».

Σημειώνεται ότι ο εκτιμώμενος αρχικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται σε εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ (70.000.000€), ενώ αναμένεται η οριστικοποίησή του από την τεχνοοικονομική μελέτη που θα εκπονηθεί. .

———————————————————————————————————————-

Για το θέμα αυτό θα μιλήσουν στο 6ο ΣΔΙΤ Forum, το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα, την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025, κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Ρεθύμνης ο Αντιδήμαρχος Παιδείας , Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης Δ.Ρ. Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δ.Ρ κ. Άγγελο Μαλά, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που δέχθηκε ο Δήμος από τους διοργανωτές.

Συγκεκριμένα, ο τίτλος της παρέμβασής τους είναι: “Ανέγερση νέου εμβληματικού εκπαιδευτικού συγκροτήματος στο Γάλλο Ρεθύμνου” και θα παρουσιάσουν τις βασικές παραμέτρους της πρότασης του Δήμου Ρεθύμνης καθώς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες ωρίμανσης, δημοπράτησης και υλοποίησης των νέων σχολικών κτιρίων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το εν λόγω ΣΔΙΤ Forum, αποτελεί μια καθιερωμένη και μοναδική στο είδος της ετήσια εκδήλωση, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για την πορεία και τις εξελίξεις του θεσμού των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στη χώρα μας.

Στις εργασίες του θα συμμετέχουν ο Διευθυντής και στελέχη της Μονάδα ΣΔΙΤ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Δικαιοσύνης, ΥΠΕΝ, Υπερταμείο, άλλες αρμόδιες αρχές έργων, ο Γ.Γ. Διαχείρισης Αποβλήτων, ΕΤΕπ, τράπεζες, το ΤΕΕ, ορισμένες Περιφέρειες (Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία, Αττική), όλες οι μεγάλες εταιρείες που υλοποιούν τα έργα, εκπρόσωποι των τεσσάρων κατασκευαστικών φορέων (ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΣΑΤΕ, ΠΕΣΕΔΕ), μελετητών, συμβούλων κ.α.