«Γιορτάζω, Αγαπώ, Προσφέρω»: Εκδήλωση για την ενίσχυση του Παιδικού Χωριού S.O.S συνδιοργανώνουν Δήμος Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 από τις 10:00 έως τις 18:00 στη Λότζια

Ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού και η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνουν μια μεγάλη Xριστουγεννιάτικη γιορτή, αφιερωμένη στα παιδιά και τον εθελοντισμό, προωθώντας την εθελοντική δράση και τη συλλογικότητα, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 18:00, στη Λότζια (Δημαρχείο Ηρακλείου).

Με κεντρικό σύνθημα «Γιορτάζω, Αγαπώ, Προσφέρω», η δράση έχει στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων και χρημάτων για την ενίσχυση του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα προσφέρονται δώρα και γλυκά στα παιδιά. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη δήλωσε για την εκδήλωση: «Σας περιμένουμε όλους για να ενισχύσουμε το έργο του Παιδικού Χωριού SOS. Όταν λειτουργούμε όλοι ενωμένοι και το εμείς, νικά το εγώ τότε ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός. Σας περιμένουμε όλους για να ενισχύσουμε το έργο του Παιδικού Χωριού SOS».

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

10:00 – Έναρξη εκδηλώσεων

10:00 – 18:00

Ζωγραφική, κατασκευές και καλλιτεχνικά εργαστήρια από το Παγκρήτιο Δημοτικό Ωδείο- Παιδικό εργαστήρι «Το Παγκρήτιον»

10:45 – 11:45

Χορευτικό από τους μαθητές της σχολής Infinity Dance Project

11:45 – 12:15

Χορωδία Παγκρητίου Δημοτικού Σχολείου

12:30 – 13:30

Αγωνιστικό τμήμα του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου

(ενόργανη, cheerleading, ακροβατικά κ.ά.)

14:00 – 14:30

Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Παιδική & Νεανική)

Μαέστρος: Λένα Χατζηγεωργίου

15:00 – 17:00

Face painting από τη Σοφία Παπασταυράκη

15:30 – 16:00

Χορευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου – 19ου Δημοτικού Σχολείου

16:00 – 17:00

Μαγικά tricks από τον Rocco

17:00 – 18:00

Παιδική παράσταση με τους «Χαρτομορφές»

σε συνεργασία με το Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευτικής «Το Καλειδοσκόπιο»

Τίτλος: “Η Γιορτή των Χριστουγέννων”

Σκηνοθεσία: Γιώτα Κεφαλά