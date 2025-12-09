«Γιορτάζω, Αγαπώ, Προσφέρω»: Εκδήλωση για την ενίσχυση του Παιδικού Χωριού S.O.S συνδιοργανώνουν Δήμος Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 από τις 10:00 έως τις 18:00 στη Λότζια
Ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού και η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνουν μια μεγάλη Xριστουγεννιάτικη γιορτή, αφιερωμένη στα παιδιά και τον εθελοντισμό, προωθώντας την εθελοντική δράση και τη συλλογικότητα, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 18:00, στη Λότζια (Δημαρχείο Ηρακλείου).
Με κεντρικό σύνθημα «Γιορτάζω, Αγαπώ, Προσφέρω», η δράση έχει στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων και χρημάτων για την ενίσχυση του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα προσφέρονται δώρα και γλυκά στα παιδιά. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη δήλωσε για την εκδήλωση: «Σας περιμένουμε όλους για να ενισχύσουμε το έργο του Παιδικού Χωριού SOS. Όταν λειτουργούμε όλοι ενωμένοι και το εμείς, νικά το εγώ τότε ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός. Σας περιμένουμε όλους για να ενισχύσουμε το έργο του Παιδικού Χωριού SOS».
Πρόγραμμα εκδηλώσεων
10:00 – Έναρξη εκδηλώσεων
10:00 – 18:00
Ζωγραφική, κατασκευές και καλλιτεχνικά εργαστήρια από το Παγκρήτιο Δημοτικό Ωδείο- Παιδικό εργαστήρι «Το Παγκρήτιον»
10:45 – 11:45
Χορευτικό από τους μαθητές της σχολής Infinity Dance Project
11:45 – 12:15
Χορωδία Παγκρητίου Δημοτικού Σχολείου
12:30 – 13:30
Αγωνιστικό τμήμα του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου
(ενόργανη, cheerleading, ακροβατικά κ.ά.)
14:00 – 14:30
Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Παιδική & Νεανική)
Μαέστρος: Λένα Χατζηγεωργίου
15:00 – 17:00
Face painting από τη Σοφία Παπασταυράκη
15:30 – 16:00
Χορευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου – 19ου Δημοτικού Σχολείου
16:00 – 17:00
Μαγικά tricks από τον Rocco
17:00 – 18:00
Παιδική παράσταση με τους «Χαρτομορφές»
σε συνεργασία με το Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευτικής «Το Καλειδοσκόπιο»
Τίτλος: “Η Γιορτή των Χριστουγέννων”
Σκηνοθεσία: Γιώτα Κεφαλά