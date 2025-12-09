37χρονος Κρητικός: ευρήματα που περιμένουν να …κελαηδήσουν στα εγκληματολογικά

Βαρύς οπλισμός βρέθηκε στο εσωτερικό κλεμμένου οχήματος όπως τρία καλάσνικοφ αλλά και σιγαστήρας.
Πολλά, ως φαίνεται, έχουν να …πούνε τα ευρήματα που βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του 37χρονου κρητικού με το βαρύ ποινικό παρελθόν. Έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ν/Α Αττικής οδήγησε στην σύλληψη του. Οι πληροφορίες που οδήγησαν τους αστυνομικούς στα Καλύβια έκαναν λόγο για βαρύ οπλισμό και καλλιέργεια δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης. Εκτός από τον 37χρονο κρητικό, αστυνομικοί προχώρησαν και στην σύλληψη μιας 29χρονης, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά διάφορα αδικήματα, όπως διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, παραβάσεις του νόμου περί όπλων, πλαστογραφία, ρευματοκλοπή κλπ.
Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι στην έρευνα που έγινε στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: ένα πιστόλι, ένα drone, δύο κινητά τηλέφωνα, πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, κλεμμένα οχήματα, μηχανές αλλά και αυτοκίνητα, που έφεραν πλαστές ή παραποιημένες πινακίδες, ακόμα και κρατικές. Ακόμα βρήκαν ένα σκάφος και ένα βαν στο εσωτερικό του οποίου υπήρχε κλεμμένη μοτοσικλέτα με πινακίδα αμφιβόλου γνησιότητας και είδη ρουχισμού.
Ο βαρύς οπλισμός βρέθηκε στο εσωτερικό ενός κλεμμένου αυτοκινήτου, μάρκας Ford Fiesta, που έφερε πλαστές πινακίδες. Κατασχέθηκαν: τρία πολεμικά καλάσνικοφ, δύο πιστόλια μάρκας Glock, ένας σιγαστήρας, επτά γεμιστήρες καλάσνικοφ και πιστολιού, πλήθος φυσιγγίων, δύο κράνη μοτοσικλέτας κα είδη ρουχισμού.
Σε αποθήκη-διαλυτήριο οχημάτων που είχε μισθώσει και χρησιμοποιούσε ο 37χρονος βρέθηκε πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας, εννέα εγκέφαλοι αερόσακων, ένα κινητό και μία φύσα εγκεφάλου αυτοκινήτου (διαγνωστικό OBD scanner).
Μέχρι στιγμής, αποδίδεται στον 37χρονο κλοπές αυτοκινήτων και μηχανών από διάφορες περιοχές της Αθήνας, ωστόσο οι Αρχές περιμένουν να «μιλήσουν» τα εγκληματολογικά για τα ευρήματα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει:
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά τις έρευνες σε οικία και αποθήκη που χρησιμοποιούσαν εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων, κλεμμένων οχημάτων και υλικού σχετικού με αποσυναρμολόγηση αυτοκινήτων.
Καλύβια πινακίδες
Οι δύο συλληφθέντες –ένας άνδρας και μία γυναίκα– κατηγορούνται για πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, διακεκριμένες κλοπές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή αστυνομικών από υπηρεσίες της Αττικής.
Καλύβια μηχανή
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις έρευνες σε οικία και σε αποθήκη που είχε μισθώσει ο άνδρας για αποσυναρμολόγηση οχημάτων, κατασχέθηκαν:
– τρία πολεμικά τυφέκια
–τρία πιστόλια
– επτά γεμιστήρες και σιγαστήρας
– πέντε κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες
– πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας
– Ι.Χ. αυτοκίνητο με πινακίδες που αντιστοιχούσαν σε άλλο όχημα
– σκάφος με μηχανή
– Ι.Χ. με παραποιημένο αριθμό πλαισίου
– εννέα «εγκέφαλοι» αερόσακων και φύσα εγκεφάλου αυτοκινήτου
– δύο κράνη
– drone
– τρία κινητά τηλέφωνα
– είδη ρουχισμού
Από την περαιτέρω έρευνα εξιχνιάστηκαν έξι περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε Αθήνα, Βριλήσσια, Αιγάλεω, Βύρωνα, Αχαρνές και Χολαργό.
Καλύβια φωτο1
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο άνδρας έχει απασχολήσει στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, βιασμό και απόδραση. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Cretalive