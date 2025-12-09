ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Τηλεφωνική εξυπηρέτηση δημοτών στο Κ.Ε.Π Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) Αγίου Νικολάου γίνεται γνωστό ότι λόγω
της μετακίνησης της υπηρεσίας στο κτίριο του παλιού Δημαρχείου (οδός Ρ. Καπετανάκη 7)
οι τηλεφωνικές γραμμές δεν λειτουργούν προσωρινά.
Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο τηλέφωνο: 28413 – 40195 μέχρι την αποκατάσταση και επαναλειτουργία
των τηλεφωνικών γραμμών του Κέντρου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Γιορτάζω, Αγαπώ, Προσφέρω»: Εκδήλωση για την ενίσχυση...

0
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 από τις 10:00 έως τις...

37χρονος Κρητικός: ευρήματα που περιμένουν να …κελαηδήσουν...

0
Βαρύς οπλισμός βρέθηκε στο εσωτερικό κλεμμένου οχήματος όπως τρία...

«Γιορτάζω, Αγαπώ, Προσφέρω»: Εκδήλωση για την ενίσχυση...

0
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 από τις 10:00 έως τις...

37χρονος Κρητικός: ευρήματα που περιμένουν να …κελαηδήσουν...

0
Βαρύς οπλισμός βρέθηκε στο εσωτερικό κλεμμένου οχήματος όπως τρία...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου : Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή
Επόμενο άρθρο
37χρονος Κρητικός: ευρήματα που περιμένουν να …κελαηδήσουν στα εγκληματολογικά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Γιορτάζω, Αγαπώ, Προσφέρω»: Εκδήλωση για την ενίσχυση του Παιδικού Χωριού S.O.S συνδιοργανώνουν Δήμος Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 από τις 10:00 έως τις...

37χρονος Κρητικός: ευρήματα που περιμένουν να …κελαηδήσουν στα εγκληματολογικά

ΠΚ team ΠΚ team -
Βαρύς οπλισμός βρέθηκε στο εσωτερικό κλεμμένου οχήματος όπως τρία...

Δήμος Ηρακλείου : Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 13:45 συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη...

Νέο Τραγούδι : Μάνος Πυροβολάκης – “Στης Γραμβούσας τ’ ακρωτήρι”.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μάνος Πυροβολάκης "Στης Γραμβούσας τ' ακρωτήρι" Οι δυο μουσικές αγάπες του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST