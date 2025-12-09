Λασίθι:Τηλεφωνική εξυπηρέτηση δημοτών στο Κ.Ε.Π Αγίου Νικολάου

Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) Αγίου Νικολάου γίνεται γνωστό ότι λόγω
της μετακίνησης της υπηρεσίας στο κτίριο του παλιού Δημαρχείου (οδός Ρ. Καπετανάκη 7)
οι τηλεφωνικές γραμμές δεν λειτουργούν προσωρινά.
Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο τηλέφωνο: 28413 – 40195 μέχρι την αποκατάσταση και επαναλειτουργία
των τηλεφωνικών γραμμών του Κέντρου.
