Δήμος Ηρακλείου : Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 13:45 συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με το αίτημα του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2025, με την δημιουργία νέου ΚΑ. 63-7312.002 για την ένταξη του έργου με τίτλο «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στη θέση Τζάμικο ή Μακρύ Σελί στο Δ.Δ. Σταυρακίων».

3. Μη άσκηση έφεσης μέσων κατά της με αρ. 757/2025 απόφασης του Α΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

4. Μη άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 756/2025 απόφασης του Α΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της με αριθ. 1422/2025 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

6. Εισήγηση – γνωμοδότηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.

7. Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου κατά α) της με αριθμό 6179/19-08-2025 Απόφασης της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και β) της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης, από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 της με αρ. πρωτ. 69/12.09.2025 προσφυγής του Δήμου Ηρακλείου κατά της ίδιας ως άνω με αριθμό 6179/19-08-2025 Απόφασης της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

8. Έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή και παράλληλη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης, με εξώδικο συμβιβασμό για την καταβολή αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας στην περιοχή Πόρος-Πατέλες-Κατσαμπάς στο Ο.Τ 120.

9. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για τη διαγραφή προστίμων ΚΟΚ που έχουν επιβληθεί σε εταιρείες ενοικιαζόμενων οχημάτων – επαναβεβαίωση στα ονόματα των μισθωτών.

10. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.288,57€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.001 για την αμοιβή συμβολαιογράφου για την απευθείας αγορά ακινήτου στα Κεράσια.

11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών για κάλυψη εποχιακών αναγκών του Τμήματος Μελετών και Πρασίνου του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007.

12. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, στην υπηρεσία της Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου.

13. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ» «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ» «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΑΛΙΑΝΗΣ» «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΕΜΕΝΟΥΣ» με κωδ. ΟΠΣ αντίστοιχα, 6003374, 6003362, 6003384, 6003380, στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».

14. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του Δημάρχου Ηρακλείου στην Αθήνα την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 με επιστροφή την ίδια ημέρα, προκειμένου να πραγματοποιήσει συναντήσεις σε Υπουργεία.

15. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Αναστάσιου Τσατσάκη στην Αθήνα την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 με επιστροφή την ίδια ημέρα, προκειμένου να πραγματοποιήσει συναντήσεις σε Υπουργεία.

16. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Αγριμανάκη στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 με επιστροφή την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

17. Έγκριση καταβολής προστίμων εκπρόθεσμου ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου έτους 2025.

18. Έγκριση για μετατροπή Γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ σε Ατομική επί της οδού Δημοκρατίας αρ.55, περιοχή Νέα Αλικαρνασσός.

19. Έγκριση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μάχης Πέτρας αρ.10.

20. Έγκριση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Δημοκρατίας του αρ.102 περιοχή Νέα Αλικαρνασσός.

21. Έγκριση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Πέλλης αρ.139.