Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης για το Προσυνέδριο της Ν.Δ. στο Ηράκλειο : Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του τόπου.

Στο πλαίσιο των εργασιών του 4ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο Κρήτης, ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση : «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, για την κοινωνική ευημερία και συνοχή, αφήνοντας στην άκρη δήθεν ανταγωνισμούς και αχρείαστη τοξικότητα.

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή η κυβέρνηση αφήνει στην Κρήτη μία τεράστια παρακαταθήκη για τα επόμενα 50 χρόνια. Προικίζει το Νησί μας με υποδομές, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση, ο νέος ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο Καστελλίου και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Σκοπός όλων μας είναι να πάει ο τόπος μας ακόμη πιο μπροστά.

Όλα τα έργα που υλοποιούνται και παραδίδονται σταδιακά στους πολίτες της Κρήτης είναι η καλύτερη απόδειξη της αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης. Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και την επίτευξή αυτών, κρινόμενοι για τη συνέπεια λόγων και έργων.

Η Κυβέρνηση είναι απολύτως στοχοπροσηλωμένη στο μέλλον και την προσοχή της στραμμένη στο αποτέλεσμα, κάτι που θα επιβεβαιώσουν και οι πολίτες με τη θετική ψήφο τους στο επόμενες εκλογές.»