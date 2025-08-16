ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια έρχεται Χανιά – Το Onar Seaside Lounge υποδέχεται τη Νατάσσα Θεοδωρίδου!

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Ζήστε από κοντά τη συγκίνηση και τη δύναμη των τραγουδιών της
Σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου, το Λουτράκι πλημμυρίζει με τις λαϊκές επιτυχίες που αγαπήσαμε όλα αυτά τα χρόνια!

Μια μαγική μουσική βραδιά μας υπόσχεται η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου, που έρχεται στα Χανιά στις 16/8 σε μια μοναδική συναυλία δίπλα στο κύμα, στο Onar Seaside Lounge στο Λουτράκι Χανίων.

Ζήστε από κοντά τη συγκίνηση και τη δύναμη των τραγουδιών της.

Απολαύστε ζωντανά το νέο της άλμπουμ «Ήταν να βρεθούμε», που ήδη έχει κερδίσει τις καρδιές του κοινού.

Μια ιδανική ευκαιρία για να ταξιδέψτε με τις μεγάλες επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε και σιγοτραγουδήσαμε! Το λαϊκό και το σύγχρονο μαζί, μέσα από τραγούδια όπως το “Δεν σ’ αδικώ”, “Μια γλυκιά μελωδία”, “Φεγγάρι”, “Ένα λάθος”, “Σου βάζω δύσκολα”, “Μια κόκκινη γραμμή”, “Να γράψεις λάθος”, “Σκουπιδιάρικο”, “Έλα που φοβάμαι” κ.α.

Τη βραδιά πλαισιώνει ο ταλαντούχος Χρήστος Τσιλόπουλος, ένας νεαρός τραγουδιστής που γνωρίζει καλά τη σύγχρονη μουσική σκηνή αλλά και τη μεγάλη ελληνική λαϊκή μουσική παράδοση.

Doors open: 19:00 μ.μ.

Κρατήσεις εδώ ή στο: 28210 65643 & 697 0624756 και (info@onar-seaside-lounge.gr).

Τοποθεσία: Onar Seaside Lounge, Παραλία Λουτράκι, Χανίων

Instagram: @onar.seaside.lounge

Να σημειωθεί ότι για τη διευκόλυνσή σας προσφέρεται δωρεάν μεταφορά από Χανιά προς το Onar Seaside Lounge και πίσω.

Αναχωρήσεις από Χανιά για Onar:

Σημείο Αναχώρησης: Οδός Πλουμιδάκη, Πλατεία Δικαστηρίων

Ώρα Αναχώρησης: 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30

Επιστροφή από Onar προς Χανιά: 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: +30 28210 42209

Κρήτη | Τουρισμός: Κοινό μέτωπο όλων των φορέων για επέκταση του επιδόματος ανεργίας
Related

Forbes: Το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και οι ευκαιρίες στο ΧΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τι βλέπει το Forbes για τη «θεαματική ανάκαμψη» της...

Οι «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι.» του Ηρακλείου που έκαναν στόχο τους τον εθελοντισμό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ονομάζονται «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι.» και κάθε γράμμα στην ονομασία τους, συμβολίζει...

Κρήτη | Τουρισμός: Κοινό μέτωπο όλων των φορέων για επέκταση του επιδόματος ανεργίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας, βουλευτές της Κρήτης, εκπρόσωποι...

Διπλή τραγωδία στο Ηράκλειο: Έδωσαν τέλος στη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Και οι δύο άνθρωποι φέρεται να έκοψαν το νήμα...

