Κωστής Χατζηδάκης: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του που πολέμησε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο

Ημερομηνία:

Η ανάρτηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Την ιστορία του πατέρα του, Γιάννη Χατζηδάκη, που τραυματίσθηκε σοβαρά στο ελληνοαλβανικό μέτωπο, παραθέτει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε την συγκίνηση που αισθάνεται πάντα αυτή την ημέρα μέσα από το μάθημα που έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι που πολέμησαν και έκαναν το καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη:

«Η μεγάλη εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου έχει στην οικογένειά μας ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Με παραπέμπει πάντοτε στις ιστορίες που άκουγα από τον πατέρα μου, Γιάννη Χατζηδάκη (στη φωτογραφία), ο οποίος ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού πολέμησε στη Βόρειο Ήπειρο, τραυματίστηκε και έχασε το ένα του μάτι τον Μάρτιο του 1941.

Θυμάμαι να μου διηγείται για τη λεβεντιά, τον ηρωισμό και την αντοχή των Ελλήνων αξιωματικών και φαντάρων. Για τον συμπολεμιστή του Γιάννη Κάββαλο που τον κουβάλησε στους ώμους του για χιλιόμετρα ως το ορεινό χειρουργείο. Για τη συγκινητική υποδοχή των τραυματιών στην Αθήνα.

Κάθε 28η Οκτωβρίου κατακλύζομαι από συγκίνηση και περηφάνια. Διότι σκέφτομαι τον πατέρα μου, αλλά κι όλους αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν μαζί και έκαναν το καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα. Κι αυτό είναι, τελικά, το μεγαλύτερο μάθημα που μας έδωσαν: να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και να δίνουμε τις μάχες ενωμένοι. Όταν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και τους στόχους που φαίνονται ακατόρθωτοι!

Ζήτω το Έθνος των Ελλήνων!»

Hράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στην εκδήλωση μνήμης και...

0
Τιμήθηκε ο Ήρωας που θυσιάστηκε για να σωθεί το...

Ηράκλειο : Με μεγάλη επιτυχία η διημερίδα...

0
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διημερίδα "CareerPathYouth" που διοργάνωσε...

Hράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στην εκδήλωση μνήμης και τιμής στις Βασιλειές για τον Ευεργέτη και Εθνομάρτυρα Δωρόθεο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
