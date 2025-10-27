Hράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στην εκδήλωση μνήμης και τιμής στις Βασιλειές για τον Ευεργέτη και Εθνομάρτυρα Δωρόθεο

Τιμήθηκε ο Ήρωας που θυσιάστηκε για να σωθεί το χωριό από τους Ναζί

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης παραβρέθηκε στις Βασιλειές Ηρακλείου, στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Ευεργέτη και Εθνομάρτυρα Δωρόθεο, που θυσιάστηκε για να σωθεί το χωριό από τους Ναζί.

Στην εκδήλωση κατά την οποία τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του Εθνομάρτυρα, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης απηύθυνε χαιρετισμό αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Αποτίουμε φόρο τιμής στη μνήμη του Ιερομόναχου Δωρόθεου του Εθνομάρτυρα που θυσιάστηκε για τις Βασιλειές. Του ήρωα που δόθηκε με ανεξάντλητο θάρρος και γενναιότητα στον αγώνα για την Ελευθερία.

Μία προσωπικότητα με κύρος. Με δοτικότητα, αγάπη και υπευθυνότητα για το ποίμνιο, για τους συναγωνιστές, για τους συνανθρώπους του. Τον ήρωα που προτίμησε να εκτελεστεί ο ίδιος, από τους Γερμανούς, για να σωθούν οι Βασιλειές από την εκδικητική μανία των κατακτητών. Πολλές φορές του προτάθηκε να δραπετεύσει, για να γλιτώσει.

Άλλες τόσες φορές το αρνήθηκε. Με τη σκέψη ότι αν δραπέτευε, οι Γερμανοί θα ξεσπούσαν στο χωριό. Απάντηση χαρακτηριστική του ήθους και της αξιοπρέπειας του. Δεν χάλασε ο κόσμος, λέει, ένας παπάς θα χαθεί, αλλά θα σωθεί το χωριό. Προτίμησε να αδικηθεί ό ίδιος, παρά να αδικήσει, ένα ολόκληρο χωριό. Πήρε όλη την ευθύνη πάνω του. Αυτή η πράξη δείχνει μεγαλείο ψυχής. Και αποτελεί φάρο ηθικής, παράδειγμα υπευθυνότητας για τα νεότερες γενιές.

Η ηρωική φιγούρα του Δωρόθεου αντικατοπτρίζει το αδούλωτο πνεύμα του ελληνικού λαού. Του αποτίουμε την πρέπουσα τιμή. Αυτό είναι το ιστορικό μας χρέος. Αυτό είναι το δικό μας καθήκον μας απέναντι στις γενιές που ακολουθούν. Ζωντανεύοντας, παράλληλα, στις μνήμες μας τις αξίες και τα ιδανικά που υπηρέτησε. Την ελευθερία, την ανεξαρτησία, τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια, την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη. ΑΘΑΝΑΤΟΣ»