Ηράκλειο : Με μεγάλη επιτυχία η διημερίδα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διημερίδα “CareerPathYouth” που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου μέσω των Αντιδημαρχιών Εθελοντισμού και Παιδείας σε συνεργασία με το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα και με την υποστήριξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Στην εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική των εφήβων, συμμετείχαν μαθητές από το 4ο & 6ο Γυμνάσιο, το 1ο & 4ο Λύκειο και το 5ο ΕΠΑΛ. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23/10 στην αίθουσα Ανδρόγεω, διαδραστικές παρουσιάσεις και να συμμετάσχουν σε έναν ανοιχτό διάλογο για τις επιλογές σπουδών, επαγγελμάτων και δεξιοτήτων του μέλλοντος.

Στους συμμετέχοντες μίλησαν οι Δρ. Κωνσταντίνος Κώτιος και Ταρσώ Μπουγά από τη LABORA Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, Σταυρούλα Λιόλιου Ψυχολόγος Παιδιών & Εφήβων (ΕΛΜΕΠΑ) και Ελένη Καζαντζάκη, Ψυχολόγος – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Υπ. Διδάκτωρ Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι νέοι συμμετείχαν σε βιωματικές συζητήσεις για τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων, την οργάνωση του χρόνου και της μελέτης, τη σύνδεση των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων τους με τις επαγγελματικές επιλογές και κυρίως, τη σημασία της αυτογνωσίας και της ενσυναίσθησης στη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής πορείας ζωής.

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Χρονάκη-Δαφέρμου και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης τόνισαν τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν τους νέους μας με γνώση, προσανατολισμό και αυτοπεποίθηση, υπογραμμίζοντας ότι: «Η γνώση είναι δύναμη όταν συνδυάζεται με την αυτογνωσία, την ενσυναίσθηση και τη στοχοθεσία, γίνεται το πιο ασφαλές μονοπάτι για τη χάραξη του προσωπικού και επαγγελματικού μας δρόμου.

Ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που στηρίζουν τη νεολαία, την εκπαίδευση και την προσωπική ανάπτυξη, ενισχύοντας τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και την αγορά εργασίας». Οι Αντιδήμαρχοι ευχαρίστησαν τους εισηγητές για την επιστημονική τους συνεισφορά, το skywalker.gr για την άρτια διοργάνωση, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την πολύτιμη υποστήριξη και τους μαθητές που συμμετείχαν με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον ανήκει σε όσους αναζητούν τη γνώση και τολμούν να ονειρεύονται.