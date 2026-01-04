ΔιεθνήΕΛΛΑΔΑ

Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η Αλίκη βρισκόταν στο κλαμπ μαζί με τις φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φωτιά στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους έφηους.

Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες που μετέδωσε το ERTnews ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, η οποία βρισκόταν στο μοιραίο μπαρ στο Κραν Μοντανά που τυλίχτηκε στις φλόγες την παραμονή της πρωτοχρονιάς, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 40 -κυρίως νέοι- άνθρωποι και δεκάδες να τραυματιστούν σοβαρά.

Το απόγευμα της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου, το προφίλ του πατέρα της, Αντώνη Καλλέργη, στο facebook βυθίστηκε στο πένθος, με μαύρο στην εικόνα προφίλ και έναν άγγελο με το όνομα «Alice» (Αλίκη), στη φωτογραφία εξωφύλλου.

Η ανάρτηση

 

Δεκάδες φίλοι και γνωστοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της νεαρής κοπέλας που έφυγε από τη ζωή ενώ είχε βγει για να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά του 2026.

Ο αδελφός της δημοσίευσε στα social media βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Απεργιακές κινητοποιήσεις στις λαϊκές αγορές από 7...

0
Στο τραπέζι και αναστολή λειτουργίας των λαχαναγορών. Σοβαρές αναταράξεις στη...

Τουρισμός 2026: Υψηλές προσδοκίες, αυξημένες προκλήσεις και...

0
Με το 2025 να κλείνει ως ακόμη ένα έτος-ρεκόρ,...

Απεργιακές κινητοποιήσεις στις λαϊκές αγορές από 7...

0
Στο τραπέζι και αναστολή λειτουργίας των λαχαναγορών. Σοβαρές αναταράξεις στη...

Τουρισμός 2026: Υψηλές προσδοκίες, αυξημένες προκλήσεις και...

0
Με το 2025 να κλείνει ως ακόμη ένα έτος-ρεκόρ,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τουρισμός 2026: Υψηλές προσδοκίες, αυξημένες προκλήσεις και μάχη για την ποιότητα – Στο επίκεντρο η Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Απεργιακές κινητοποιήσεις στις λαϊκές αγορές από 7 Ιανουαρίου
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Απεργιακές κινητοποιήσεις στις λαϊκές αγορές από 7 Ιανουαρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο τραπέζι και αναστολή λειτουργίας των λαχαναγορών. Σοβαρές αναταράξεις στη...

Μικρά μυστικά για σχέσεις που αντέχουν μετά τα 50

ΠΚ team ΠΚ team -
Γιατί γινόμαστε καλύτεροι σύντροφοι. Ακόμα και μετά το διαζύγιο, η...

Τουρισμός 2026: Υψηλές προσδοκίες, αυξημένες προκλήσεις και μάχη για την ποιότητα – Στο επίκεντρο η Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Με το 2025 να κλείνει ως ακόμη ένα έτος-ρεκόρ,...

Νέα κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων αποφάσισαν οι αγρότες στα Μάλγαρα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ολοκληρώθηκε η πανελλαδική σύσκεψη με εκπροσώπους 62 μπλόκων με...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST