ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Κρήτη: 60χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο που οδηγεί προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)
Τροχαίο με παράσυρση μιας γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ηράκλειο, στον δρόμο που οδηγεί προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο.

Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο του neakriti.gr, η γυναίκα πετάχτηκε στον αέρα μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το όχημα, ενώ στη συνέχεια καταλήγει στο οδόστρωμα.

Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών, διακομίστηκε άμεσα στο ΠΑΓΝΗ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά μετά το περιστατικό. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η παράσυρση.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Παρεμβάσεις Δημάρχου Ρεθύμνης –...

0
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Κρήτης και Πρόεδρος της...

Βορίζια: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι από...

0
Για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια έχουν προφυλακιστεί...

Παρεμβάσεις Δημάρχου Ρεθύμνης –...

0
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Κρήτης και Πρόεδρος της...

Βορίζια: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι από...

0
Για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια έχουν προφυλακιστεί...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου : Προχωρούν τα έργα στο Πάρκο Ερυθραίας
Επόμενο άρθρο
Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την έγκριση του ισολογισμού-αποτελεσμάτων χρήσης 2024
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πληθωρισμός: Στο 2% τον Οκτώβριο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο 20% οι αυξήσεις σε σοκολάτα και καφέ, στο...

Παρεμβάσεις Δημάρχου Ρεθύμνης – Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης – Προέδρου ΕΔΕΥΑ Γιώργη Χ. Μαρινάκη στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ...

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Κρήτης και Πρόεδρος της...

Βορίζια: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια έχουν προφυλακιστεί...

Χανιά:Ανακοίνωση του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» Το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST