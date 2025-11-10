Δήμος Ηρακλείου : Προχωρούν τα έργα στο Πάρκο Ερυθραίας

Ολοκληρώνεται και παραδίδεται το επόμενο διάστημα ο χώρος στάθμευσης 149 οχημάτων – Δημιουργούνται πεζοδρόμια, περιοχές πρασίνου και ανάπαυσης, μικρές πλατείες, σταθμοί ποδηλάτων, σιντριβάνι, παιδικές χαρές, χώρος υπαίθριας άσκησης σε έκταση 52 στρεμμάτων

Νέα αυτοψία στα έργα που εκτελούνται στο Πάρκο Ερυθραίας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης, μαζί με τον επιβλέποντα του έργου, Προϊστάμενο του τμήματος Έργων Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Ηρακλείου, Γιάννη Σπυριδάκη και την Πρόεδρο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέα Βρούχου.

Όπως διαπιστώθηκε, το έργο προχωράει και το επόμενο διάστημα θα παραδοθεί σε χρήση ο νέος χώρος στάθμευσης 149 οχημάτων, δίνοντας λύση σε ένα βασικό πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής. Το συγκεκριμένο τμήμα ανάπλασης και δημιουργίας χώρων στάθμευσης, από την πλατεία Γιαμπουλάκη έως και μετά την γέφυρα του ΒΟΑΚ (στάση ΕΚΑΒ) περιλαμβάνει:

• Το δυτικό τμήμα, εμβαδού περίπου 2 στρεμμάτων, χωρητικότητας 51 θέσεων ΙΧ, 2 θέσεων ΑμεΑ και 2 θέσεων λεωφορείων

• Το ανατολικό τμήμα, εμβαδού περίπου 2,76 στρεμμάτων, χωρητικότητας 90 θέσεων ΙΧ και 4 θέσεων ΑμεΑ

• Παράπλευρη του παρκινγκ συνδετήρια οδό με την οδό Ερυθραίας.

Υπενθυμίζεται ότι στα έργα διαμόρφωσης του Πάρκου Ερυθραίας προβλέπεται η δημιουργία μιας μεγάλης διαδρομής πεζών και ποδηλάτων, μιας περιοχής αναψυχής παράλληλα με την λεωφόρο Κνωσού, χώρου πρασίνου, περιπάτου και διάφορων δραστηριοτήτων που θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Το βόρειο και μεγαλύτερο τμήμα του έργου, το οποίο ξεκίνησε την προηγούμενη δημοτική περίοδο, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και από το Δήμο Ηρακλείου και το νότιο και μικρότερο τμήμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2017 Climate Change και από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.