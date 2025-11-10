ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου : Προχωρούν τα έργα στο Πάρκο Ερυθραίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ολοκληρώνεται και παραδίδεται το επόμενο διάστημα ο χώρος στάθμευσης 149 οχημάτων – Δημιουργούνται πεζοδρόμια, περιοχές πρασίνου και ανάπαυσης, μικρές πλατείες, σταθμοί ποδηλάτων, σιντριβάνι, παιδικές χαρές, χώρος υπαίθριας άσκησης σε έκταση 52 στρεμμάτων

Νέα αυτοψία στα έργα που εκτελούνται στο Πάρκο Ερυθραίας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης, μαζί με τον επιβλέποντα του έργου, Προϊστάμενο του τμήματος Έργων Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Ηρακλείου, Γιάννη Σπυριδάκη και την Πρόεδρο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέα Βρούχου.

Όπως διαπιστώθηκε, το έργο προχωράει και το επόμενο διάστημα θα παραδοθεί σε χρήση ο νέος χώρος στάθμευσης 149 οχημάτων, δίνοντας λύση σε ένα βασικό πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής. Το συγκεκριμένο τμήμα ανάπλασης και δημιουργίας χώρων στάθμευσης, από την πλατεία Γιαμπουλάκη έως και μετά την γέφυρα του ΒΟΑΚ (στάση ΕΚΑΒ) περιλαμβάνει:

• Το δυτικό τμήμα, εμβαδού περίπου 2 στρεμμάτων, χωρητικότητας 51 θέσεων ΙΧ, 2 θέσεων ΑμεΑ και 2 θέσεων λεωφορείων
• Το ανατολικό τμήμα, εμβαδού περίπου 2,76 στρεμμάτων, χωρητικότητας 90 θέσεων ΙΧ και 4 θέσεων ΑμεΑ
• Παράπλευρη του παρκινγκ συνδετήρια οδό με την οδό Ερυθραίας.

Υπενθυμίζεται ότι στα έργα διαμόρφωσης του Πάρκου Ερυθραίας προβλέπεται η δημιουργία μιας μεγάλης διαδρομής πεζών και ποδηλάτων, μιας περιοχής αναψυχής παράλληλα με την λεωφόρο Κνωσού, χώρου πρασίνου, περιπάτου και διάφορων δραστηριοτήτων που θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Το βόρειο και μεγαλύτερο τμήμα του έργου, το οποίο ξεκίνησε την προηγούμενη δημοτική περίοδο, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και από το Δήμο Ηρακλείου και το νότιο και μικρότερο τμήμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2017 Climate Change και από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Παρεμβάσεις Δημάρχου Ρεθύμνης –...

0
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Κρήτης και Πρόεδρος της...

Βορίζια: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι από...

0
Για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια έχουν προφυλακιστεί...

Παρεμβάσεις Δημάρχου Ρεθύμνης –...

0
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Κρήτης και Πρόεδρος της...

Βορίζια: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι από...

0
Για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια έχουν προφυλακιστεί...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Άρθρο Δημήτρη Ανθούση : Δήμοι για τους πολλούς ή για τα συμφέροντα των λίγων;
Επόμενο άρθρο
Κρήτη: 60χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πληθωρισμός: Στο 2% τον Οκτώβριο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο 20% οι αυξήσεις σε σοκολάτα και καφέ, στο...

Παρεμβάσεις Δημάρχου Ρεθύμνης – Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης – Προέδρου ΕΔΕΥΑ Γιώργη Χ. Μαρινάκη στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ...

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Κρήτης και Πρόεδρος της...

Βορίζια: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια έχουν προφυλακιστεί...

Χανιά:Ανακοίνωση του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» Το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST