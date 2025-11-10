Άρθρο Δημήτρη Ανθούση : Δήμοι για τους πολλούς ή για τα συμφέροντα των λίγων;

Άρθρο ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΘΟΥΣΗ, μέλος του γραφείου της Τ.Ε Χανίων του ΚΚΕ, δημοτικός σύμβουλος & επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Πλατανιά»

Δύο χρόνια μετά τις τελευταίες τοπικές εκλογές και με αφορμή το Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιείται από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025 στην Αλεξανδρούπολη, οφείλουμε να μιλήσουμε και πάλι με ειλικρίνεια.

Οι εξαγγελίες για «ισχυρούς και αποτελεσματικούς δήμους» και οι δήθεν μεταρρυθμίσεις που προβάλλονται, δεν μπορούν να κρύψουν την ουσία: η Τοπική Διοίκηση χρησιμοποιείται ως εργαλείο εφαρμογής αντιλαϊκής πολιτικής, απολύτως προσαρμοσμένης στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων όλων των αποχρώσεων που υπηρέτησαν και συνεχίζουν να υπηρετούν αυτό το μοντέλο ανάπτυξης.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των λίγων, σε βάρος των αναγκών των πολλών. Η κατάσταση που διαμορφώνεται στους δήμους δεν είναι προϊόν αδράνειας ή αστοχίας, αλλά αποτέλεσμα συνειδητών πολιτικών επιλογών. Η πλειοψηφία στην ΚΕΔΕ έχει σοβαρό μερίδιο ευθύνης, καθώς λειτουργεί ως βασικός υποστηρικτής και συνδιαμορφωτής αυτής της πολιτικής.

Η εικόνα είναι πλέον κοινός τόπος: δημόσιες υπηρεσίες παραδίδονται στους ιδιώτες, υποδομές αφήνονται στη φθορά και εγκαταλείπονται, οι εργαζόμενοι ζουν σε καθεστώς ομηρίας, ενώ η τοπική φορολογία επιβαρύνει όλο και περισσότερο τα λαϊκά νοικοκυριά. Κι όλα αυτά, για να προκύψουν τα περίφημα πλεονάσματα που κατευθύνονται στις τσέπες του μεγάλου κεφαλαίου.

Στον Δήμο Πλατανιά, η πραγματικότητα το αποδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Η «Λαϊκή Συσπείρωση» έχει αναδείξει με συνέπεια τα τοπικά παραδείγματα αυτής της πολιτικής: η πολυετής απουσία ενός Πολυδύναμου Ιατρείου και, στη συνέχεια, η σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του, αποτελούν κραυγαλέο δείγμα της υποβάθμισης των δημόσιων δομών υγείας — ιδιαίτερα σε έναν δήμο με ορεινές περιοχές και μεγάλη απόσταση αυτών από το Νοσοκομείο Χανίων.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι η εγκατάλειψη της υπαίθρου δεν είναι σχήμα λόγου. Όταν ζητήσαμε να μην κλείσουν τα τρία τελευταία υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στον δήμο μας, ήμασταν σαφείς: αυτό σημαίνει υποβάθμιση υπηρεσιών, απομόνωση των χωριών, αποκλεισμό των ηλικιωμένων από βασικά αγαθά.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική επιλογή για σιωπή και αδιαφάνεια αποτυπώνεται και στον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου: η διαχρονική άρνηση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει σε ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων, όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, είναι αποκαλυπτική για το πώς αντιλαμβάνεται τον δημοκρατικό έλεγχο και τη συμμετοχή των δημοτών.

Ακόμα και στον τομέα της διαχείρισης της γης, οι τοπικές μας παρεμβάσεις επιβεβαιώνουν το γενικότερο πλαίσιο: η απόσυρση του Π.Δ. για τις μικροϊδιοκτησίες κάτω των 2 στρεμμάτων, που έχουμε απαιτήσει, αφορά άμεσα χιλιάδες κατοίκους του δήμου μας και δείχνει πώς σχεδιάζεται το ξεσπίτωμα του μικρού ιδιοκτήτη προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ερώτημα παραμένει ζωντανό και επιτακτικό: Αποτελεσματικοί δήμοι για ποιον; Για τον λαό ή για τα συμφέροντα των λίγων;

Οι εκλεγμένοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» δίνουμε απάντηση στην πράξη. Δεν στηρίζουμε αυτή την πολιτική, δεν μπαίνουμε στα παζάρια για ψίχουλα. Αντίθετα, προβάλλουμε και διεκδικούμε ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο, ρεαλιστικό και αναγκαίο πλαίσιο:

• Πλήρη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων στους δήμους και κατάργηση κάθε μορφής ανταποδοτικότητας.

• Έκτακτες χρηματοδοτήσεις για την οδοποιία, που στον Δήμο Πλατανιά έχει επιβαρυνθεί δραματικά από έργα παρόχων χωρίς καμία πρόβλεψη αποκατάστασης.

• Κατάργηση του τέλους ταφής, που ροκανίζει τους ήδη ανεπαρκείς δημοτικούς προϋπολογισμούς.

• Μηδενικό τιμολόγιο ενέργειας για τους δήμους και απαλλαγή από ΦΠΑ για όλες τις συναλλαγές τους.

Αναδεικνύουμε ιδιαίτερα την εργασιακή κατάσταση στους δήμους: οι εργαζόμενοι δεν είναι αναλώσιμοι. Η έλλειψη μόνιμου προσωπικού, η πολλαπλή επισφάλεια, η εντατικοποίηση και η αβεβαιότητα δεν είναι ατύχημα — είναι κεντρική επιλογή. Απαιτούμε άμεσες προσλήψεις, μονιμοποίηση συμβασιούχων, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, σύνταξη σε ηλικίες που να διασφαλίζουν αξιοπρέπεια.

Στην τεχνική υποδομή, απαιτούμε δημόσιο πρόγραμμα έργων – χωρίς ΣΔΙΤ και συμβάσεις παραχώρησης. Τα σχολικά κτίρια, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι πολιτιστικές και αθλητικές δομές δεν μπορούν να αφήνονται στην τύχη τους. Σε μια σεισμογενή χώρα, η έλλειψη δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων ελέγχων αγγίζει τα όρια της εγκληματικής αδιαφορίας.

Η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται με βάση τις ανάγκες του λαού και την προστασία της δημόσιας υγείας — όχι της επιχειρηματικής κερδοφορίας. Λέμε όχι στις μονάδες καύσης, ναι στην ουσιαστική ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή. Το ίδιο ισχύει και για το νερό: οι ΔΕΥΑ δεν πρέπει να συγχωνευτούν ούτε να λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Διεκδικούμε φτηνό, ποιοτικό, δημόσιο νερό για όλους.

Η κοινωνική πολιτική στους δήμους εξαντλείται στη διαχείριση της φτώχειας — και ο Δήμος Πλατανιά δεν αποτελεί εξαίρεση. Απουσιάζουν κρίσιμες δομές για ηλικιωμένους, ΑμεΑ και ευάλωτους συμπολίτες μας, για τις οποίες έχουμε επανειλημμένα καταθέσει προτάσεις, συναντώντας τη σιωπή και την αδράνεια της Δημοτικής Αρχής.

Διεκδικούμε καθολική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, μόνιμο προσωπικό και σύγχρονες δομές πρόνοιας. Παλεύουμε για διατροφικά προγράμματα σε όλα τα σχολεία, αλλά και για ένα ουσιαστικό πρόγραμμα λαϊκής κατοικίας — ειδικά για τα νέα ζευγάρια και τους εργαζόμενους που υπηρετούν μακριά από τον τόπο τους.

Η ελπίδα δεν βρίσκεται σε μείγματα διαχείρισης της φθοράς και της μιζέριας. Βρίσκεται στη ρήξη με την πολιτική που απαξιώνει τη ζωή μας. Στη σύμπραξη με το εργατικό–λαϊκό κίνημα. Γιατί αυτά που μας αξίζουν, δεν τα ζητιανεύουμε. Τα διεκδικούμε.