ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Ενημέρωση και Πρόσκληση Μελών του Επιμελητηρίου Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ» 2021- 2027, η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ και το Επιμελητήριο Χανίων σας προσκαλούν στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα:

«Παρουσίαση Δράσης 1.3.1.1 – «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027»

την Δευτέρα 10/11/2025 και ώρα: 19:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Χανίων (Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Χανιά).

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

