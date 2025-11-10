ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου : Τιμητική εκδήλωση για την σκηνοθέτιδα και εικαστικό Εύα Νάθενα

Τιμητική εκδήλωση για την σκηνοθέτιδα και εικαστικό Εύα Νάθενα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στις 19:30, στο Πειραματικό Θέατρο

Τιμητική εκδήλωση για την σκηνοθέτιδα, σκηνογράφο και ενδυματολόγο Εύα Νάθενα διοργανώνει το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, στις 19:30, στο Πειραματικό Θέατρο.

Η εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στο Κύκλο «Πρόσωπα και Ιδέες», πραγματοποιείται με αφορμή τις διεθνείς διακρίσεις της Εύας Νάθενα για την επιτυχία της παραγωγής «Φόνισσα». Στην εκδήλωση θα προβληθεί και ένα φιλμάκι από τα παρασκήνια της ταινίας.

Είσοδος ελεύθερη.

Χορηγοί
• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines
• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel | ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA
• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services
• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines
• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ
• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group
• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο | Τεχνομηχανική
• Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA
• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS
• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά

