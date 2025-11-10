Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου : Τιμητική εκδήλωση για την σκηνοθέτιδα και εικαστικό Εύα Νάθενα

Τιμητική εκδήλωση για την σκηνοθέτιδα και εικαστικό Εύα Νάθενα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στις 19:30, στο Πειραματικό Θέατρο

Τιμητική εκδήλωση για την σκηνοθέτιδα, σκηνογράφο και ενδυματολόγο Εύα Νάθενα διοργανώνει το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, στις 19:30, στο Πειραματικό Θέατρο.

Η εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στο Κύκλο «Πρόσωπα και Ιδέες», πραγματοποιείται με αφορμή τις διεθνείς διακρίσεις της Εύας Νάθενα για την επιτυχία της παραγωγής «Φόνισσα». Στην εκδήλωση θα προβληθεί και ένα φιλμάκι από τα παρασκήνια της ταινίας.

Είσοδος ελεύθερη.

