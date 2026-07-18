Κρήτη: Αγωνία για 17χρονη που αγνοείται από τις 10 Ιουλίου – Εκδόθηκε Missing Alert

Η 17χρονη Ελένη εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου στην Κρήτη απογευματινές ώρες και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής

Για όγδοη μέρα παραμένει αγνοούμενη η 17χρονη Ελένη Φ. από την Κρήτη, η οποία εξαφανίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 10 Ιουλίου.

Για τον εντοπισμό της εκδόθηκε Missing Alert. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε μία εβδομάδα αργότερα, στις 17 Ιουλίου, και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελένη Φ. έχει ύψος 1.60μ, είναι 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε φούξια στράπλες μπλούζα, άσπρο σορτς και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Missing Alert: Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνει στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές.

Επιπλέον, παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε κάθε παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα, με στόχο τον εντοπισμό και την επιστροφή του σε ασφαλές περιβάλλον.

Αίσιο τέλος για την 22χρονη Αντιγόνη

Στην αγκαλιά των οικίων της βρίσκεται η 22χρονη Αντιγόνη, η οποία είχε εξαφανιστεί από την περιοχή Ελληνορώσων στην Αθήνα, στις 16:30 το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης.

Όπως ενημερώνει το «Χαμόγελο του Παιδιού», η περιπέτεια της 22χρονης έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Το νεαρό κορίτσι εντοπίστηκε από τις Αστυνομικές Αρχές στην περιοχή της Καλλιθέας και είναι καλά στην υγεία της.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 14/17/2026, είχε εξαφανιστεί από την περιοχή των Ελληνορώσσων στην Αθήνα, η Μωραϊτίνη Αντιγόνη, 22 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή της και είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Μωραϊτίνη Αντιγόνη και την οικογένειά της για την παροχή άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.