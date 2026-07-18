«Τάρταλα»: Ίσως ο μοναδικός καφενές στην Κρήτη με εμφιαλωμένα κρασιά και τσικουδιές

Στο χωριό Λαμπινή ο σεφ Μιχάλης Χάσικος και η οινοποιός Ηλιάνα Μαλίχιν έστησαν ένα χαλαρό στέκι με αυθεντικές γεύσεις και επώνυμα ποτά, το οποίο είναι επισκέψιμο και για wine tastings.

Στον ήσυχο οικισμό της Λαμπινής, μισή ώρα μακριά από το Ρέθυμνο, μέσα στην καταπράσινη φύση, ο Μιχάλης Χάσικος και η Ηλιάνα Μαλίχιν έστησαν το δικό τους χαλαρό στέκι, τα «Τάρταλα», ακολουθώντας τη σαγηνευτική απλότητα των παραδοσιακών καφενείων. Εκείνος είναι ο βραβευμένος σεφ του φημισμένου, ρεθυμνιώτικου εστιατορίου «Χάσικα»,

που σερβίρει την Ελλάδα σε φίνες μπουκιές. Εκείνη είναι η νεαρή οινοποιός, το όνομα της οποίας συνδέθηκε με την αναγέννηση των αμπελιών στις Μέλαμπες και τον αγώνα της ανάκαμψής τους μετά την αδυσώπητη πυρκαγιά του 2022, που αφάνισε μεγάλο μέρος των παλιών, προφυλλοξηρικών αυτόρριζων. Οι δυο τους μοιράζονται την ίδια βαθιά αγάπη για τον τόπο τους,

τον ίδιο σεβασμό για τις αυθεντικές του γεύσεις και την ίδια τρέλα για τις δημιουργικές προκλήσεις. Έτσι από πέρυσι, στα μισά του καλοκαιριού, δημιούργησαν τα «Τάρταλά» τους, συνεχίζοντας την ιστορία ενός χώρου που και πριν λειτουργούσε ως καφενεδάκι. Μέσα δεν έχει τραπέζια, μόνο έξω σερβίρει, στο μεγάλο πλάτωμα με φόντο το γαλήνιο σκηνικό του μικρού χωριού και της ακαταμάχητης, κρητικής υπαίθρου.

Τα κοφίνια στα «Τάρταλα» ξεχειλίζουν φρέσκα υλικά εποχής από τα γύρω μποστάνια | © tartala_kafeneioΤα κοφίνια στα «Τάρταλα» ξεχειλίζουν φρέσκα υλικά εποχής από τα γύρω μποστάνια | © tartala_kafeneio

Επώνυμο κρασί και τσικουδιά στο καφενείο

Στο ίσως μοναδικό κρητικό καφενείο της Κρήτης με αποκλειστικά εμφιαλωμένο κρασί και αποστάγματα, θα γευτείς κάποια από τα άκρως αξιόπιοτα, μικρής παραγωγής και ήπιων παρεμβάσεων κρασιά Malihin: ένα λευκό χαρμάνι από τις τοπικές ποικιλίες βιδιανό και θραψαθήρι και ένα ροζέ από την επίσης τοπική ποικιλία λιάτικο, από την οποία η Ηλιάνα παράγει και την επώνυμη τσικουδιά της. Όλα σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή.

Δίπλα τους παρελαύνουν τυράκια από τον κοντινό Άγιο Βασίλειο, ψωμί από ξυλόφουρνο, τσουνάτες ελιές και σκορδουλάκοι, ενώ ο Χάσικος βγάζει απ’ τα τηγάνια του σένια παϊδάκια («εδώ παλιά τα τηγανίζαμε, λέει ο ίδιος) και από τις κατσαρόλες του ονειρεμένα μαγειρευτά με πρώτης ποιότητας κρέατα, πουλερικά και ολόφρεσκα χόρτα-λαχανικά του κήπου τους και των γύρω μποστανιών. «Δουλεύουμε αποκλειστικά με ντόπιους

παραγωγούς και εννοείται πως χρησιμοποιούμε αυστηρά τοπικό ελαιόλαδο σε όλα τα πιάτα, είτε βγαίνουν απ’ την κατσαρόλα είτε απ’ το τηγάνι», σημειώνει η καλή οινοποιός.

Περισσότερα κρασιά της Ηλιάνας δοκιμάζεις στην πίσω αυλή του καφενείου | © Χριστίνα ΤσαμουράΠερισσότερα κρασιά της Ηλιάνας δοκιμάζεις στην πίσω αυλή του καφενείου | © Χριστίνα Τσαμουρά

Γευσιγνωσίες στην πίσω αυλή

Περισσότερα κρασιά της Ηλιάνας δοκιμάζεις κατόπιν συνεννόησης στο καταπράσινο περιβολάκι που κρύβεται στην πίσω μεριά του καφενείου σε αξέχαστα wine tastings διοργανωμένα από την ίδια πάνω στο μεγάλο, ξύλινο τραπέζι, κάτω από τη λεμονιά και τη μουριά.

Info: Καφενείο «Τάρταλα», Λαμπινή, Ν. Ρεθύμνου, Τ. 2832020182https://www.ethnos.gr/