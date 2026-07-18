Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ενισχύσεων

Μεγάλο «αγκάθι» για την κυβέρνηση παραμένει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει στο εδώλιο του κατηγορουμένου τέσσερις «γαλάζιους» βουλευτές και συνολικά 22 πρόσωπα να δικαστούν για σειρά πλημμεληματικών αδικημάτων.

Η άσκηση της ποινικής δίωξης, μετά την αξιολόγηση όλων των στοιχείων του φακέλου οδηγεί τους κυβερνητικούς βουλευτές, στελέχη των πολιτικών τους γραφείων, πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και παραγωγούς απευθείας σε δίκη.

Ηδη, λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα των αξιοποίνων πράξεων ολοκληρώνονται οι αναγκαίες διαδικασίες, ώστε, ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να επιδοθεί το κλητήριο θέσπισμα σε όλα τα πρόσωπα, ώστε να μην προλάβει να συμπληρωθεί ο χρόνος της παραγραφής και να εξαλειφθεί το όποιο – ενδεχόμενο – αξιόποινο.

Πηγές από τον χώρο της Δικαιοσύνης, ακριβώς λόγω του επικείμενου κινδύνου της παραγραφής, αλλά και λόγω της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου Δικαιοσύνης, για fast track δίκες για πολιτικά πρόσωπα, εκτιμούν ότι οι δίκες θα έχουν προσδιοριστεί μέχρι τον Νοέμβριο. Γεγονός, που επί της ουσίας σημαίνει ότι στον δρόμο προς τις κάλπες το κυβερνών κόμμα,

εκ των πραγμάτων, θα έχει στραμμένο το βλέμμα και στις αίθουσες των δικαστηρίων, ενώπιον των οποίων θα δικάζονται «γαλάζιοι» βουλευτές και στελέχη, δίνοντας τη δική τους «μάχη» για να πείσουν τους φυσικούς τους δικαστές ότι δεν έχουν διαπράξει τα αδικήματα που τους αποδίδονται.

Οι τέσσερις κυβερνητικοί βουλευτές για τους οποίους μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να κριθούν από τη Δικαιοσύνη, είναι με βάση την ασκηθείσα ποινική δίωξη οι βουλευτές Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα.

Και οι τέσσερις αντιμετωπίζουν μεν πλημμελήματα, που δεν είναι όμως κοινά για όλους. Κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν τα εξής αδικήματα: ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης, προκειμένου να ελέγξει επί της ουσίας και τα πολιτικά πρόσωπα, είχε υποβάλει αίτημα για την άρση της ασυλίας τους. Στις 24 Απριλίου 2026, η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για άρση της ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου η EPPO να προχωρήσει στην έρευνα για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021 και να διακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά, εξετάζοντας τόσο ενοχοποιητικά όσο και απαλλακτικά στοιχεία.

Το κάδρο των ερευνών

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, προκύπτουν κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Τα στοιχεία δείχνουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, που αφορούν αποκλειστικά πράξεις του 2021, οι ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν δίωξη όχι μόνο στα τέσσερα πολιτικά πρόσωπα, αλλά και:

κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε πράξεις απιστίας,

κατά του πρώην γενικού διευθυντή Αμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας,

κατά δύο πρώην περιφερειακών διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στους υπόλοιπους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, κτηνίατρος δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Σε περίπτωση που οι κατηγορούμενοι κριθούν ένοχοι και καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε έτη, καθώς και τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία χρηματικά πρόστιμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται για αρκετά ακόμα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και τρεις πρώην βουλευτές της ΝΔ, προκειμένου οι δύο εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης να αποφασίσουν για πόσους και ποιους στοιχειοθετούνται κάποια αδικήματα και για πόσους ακόμα ενδεχομένως η δικογραφία πρέπει να τεθεί στο αρχείο.

Ωστόσο, με βάση πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», μέχρι να γραφτεί ο επίλογος στη σοβαρή αυτή υπόθεση για κονδύλια που διακινήθηκαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Ηδη υπάρχουν πολλές και σημαντικές δικογραφίες ανοιχτές, που αφορούν τα έτη 2022 και εντεύθεν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο κάδρο των ερευνών και αυτών των δικογραφιών υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται, για να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν και γι’ αυτά τυχόν ενδείξεις για τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Πληροφορίες μάλιστα που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι και η δικογραφία για το έτος 2022 περιλαμβάνει μαγνητοφωνημένες συνομιλίες (σ.σ. πρόκειται για νόμιμες συνακροάσεις, που έχουν καταγραφεί με βάση βουλεύματα των αρμόδιων δικαστικών συμβουλίων) που μένει όμως να αξιολογηθούν και να… κουμπώσουν με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία πριν ο ζυγός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας γείρει προς την άσκηση ποινικής δίωξης.