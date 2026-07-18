Σε πλήρη εξέλιξη το «Summer Camp» του Δήμου Αγίου Νικολάου – Δημιουργικό καλοκαίρι για τους μαθητές και στήριξη των εργαζόμενων γονέων

Με επιτυχία συνεχίζεται η λειτουργία του προγράμματος καλοκαιρινής απασχόλησης «Summer Camp» μια σημαντική κοινωνική και εκπαιδευτική πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του μετά από πολλά χρόνια την 1η Ιουλίου 2026 και θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου, φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου, προσφέροντας καθημερινά ένα ασφαλές, χαρούμενο και δημιουργικό περιβάλλον για τα παιδιά του Δήμου.

Κύριος στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η έμπρακτη στήριξη της οικογένειας και ιδιαίτερα των εργαζόμενων γονέων κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών προσφέροντας παράλληλα στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την ευκαιρία να αξιοποιήσουν ποιοτικά τον ελεύθερο χρόνο τους.

Το καθημερινό πρόγραμμα (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30 – 16:00) περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων αθλητικές δραστηριότητες και χορό για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, εργαστήρια φυσικής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, περιβαλλοντικές – πολιτιστικές δράσεις που συνδυάζουν το παιχνίδι με τη μάθηση και την κοινωνικοποίηση.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης που επισκέφθηκε μαζί με την αντιδήμαρχο Παιδείας Μαρία Γάλλου τον χώρο όπου φιλοξενείται το «Summer Camp» ανέφερε :

«Η στήριξη της οικογένειας και των εργαζόμενων γονέων αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου οι ανάγκες φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης αυξάνονται. Με το «Summer Camp» προσφέρουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να αθληθούν και να κοινωνικοποιηθούν μέσα από ένα πλούσιο, ποιοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον.

Επενδύουμε σταθερά σε δράσεις που ανακουφίζουν την καθημερινότητα των συνδημοτών μας και γεμίζουν τα παιδιά με όμορφες αναμνήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους εργάζονται καθημερινά για την επιτυχία του προγράμματος: τους εκπαιδευτές, τους εργαζόμενους του Δήμου, τους εθελοντές και τους συνεργάτες μας, καθώς και τους γονείς για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Μαρία Γάλλου, υπεύθυνη αντιδήμαρχο για την μέριμνά της.

Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι για κάθε οικογένεια να έχει τη σιγουριά ότι τα παιδιά της περνούν δημιουργικά τις καλοκαιρινές τους ημέρες, με τη φροντίδα έμπειρων εκπαιδευτών αλλά και εθελοντών που μας προσφέρουν δράσεις γι’ αυτά. Πόσο μεγάλη αξία έχει για τα ίδια τα παιδιά να ζουν όμορφες εμπειρίες που θα θυμούνται.

Στόχος μας είναι κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία να περάσει ένα όμορφο, δημιουργικό και ξέγνοιαστο καλοκαίρι, αναπτύσσοντας δεξιότητες, συνεργασία και αυτοπεποίθηση μέσα από το παιχνίδι.

Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά να συνεχίσουν να απολαμβάνουν ένα υπέροχο καλοκαίρι, γεμάτο χαμόγελα, όμορφες αναμνήσεις και δημιουργικές εμπειρίες!».