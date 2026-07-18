ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Προσεχείς Εκδηλώσεις 160ετηρίδος Αρκαδικής Εθελοθυσίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

1. Εθελοντική Αιμοδοσία, στους χώρους της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, με πρωτοβουλία του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Κουρήτες»

2. Μουσική Εκδήλωση του Συλλόγου Καλλιτεχνών Αγίου Βασιλείου

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σε πλήρη εξέλιξη το «Summer Camp» του...

0
Με επιτυχία συνεχίζεται η λειτουργία του προγράμματος καλοκαιρινής απασχόλησης...

«Τάρταλα»: Ίσως ο μοναδικός καφενές στην Κρήτη...

0
Στο χωριό Λαμπινή ο σεφ Μιχάλης Χάσικος και η...

Σε πλήρη εξέλιξη το «Summer Camp» του...

0
Με επιτυχία συνεχίζεται η λειτουργία του προγράμματος καλοκαιρινής απασχόλησης...

«Τάρταλα»: Ίσως ο μοναδικός καφενές στην Κρήτη...

0
Στο χωριό Λαμπινή ο σεφ Μιχάλης Χάσικος και η...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Τάρταλα»: Ίσως ο μοναδικός καφενές στην Κρήτη με εμφιαλωμένα κρασιά και τσικουδιές
Επόμενο άρθρο
Σε πλήρη εξέλιξη το «Summer Camp» του Δήμου Αγίου Νικολάου – Δημιουργικό καλοκαίρι για τους μαθητές και στήριξη των εργαζόμενων γονέων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σε πλήρη εξέλιξη το «Summer Camp» του Δήμου Αγίου Νικολάου – Δημιουργικό καλοκαίρι για τους μαθητές και στήριξη των εργαζόμενων γονέων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επιτυχία συνεχίζεται η λειτουργία του προγράμματος καλοκαιρινής απασχόλησης...

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ενισχύσεων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μεγάλο «αγκάθι» για την κυβέρνηση παραμένει η υπόθεση του...

«Τάρταλα»: Ίσως ο μοναδικός καφενές στην Κρήτη με εμφιαλωμένα κρασιά και τσικουδιές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο χωριό Λαμπινή ο σεφ Μιχάλης Χάσικος και η...

Κρήτη: Αγωνία για 17χρονη που αγνοείται από τις 10 Ιουλίου – Εκδόθηκε Missing Alert

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η 17χρονη Ελένη εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου...