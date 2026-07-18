ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ Προσεχείς Εκδηλώσεις 160ετηρίδος Αρκαδικής Εθελοθυσίας Από: Team Πολ. Κρήτης Ημερομηνία: 18/07/2026 1. Εθελοντική Αιμοδοσία, στους χώρους της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, με πρωτοβουλία του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Κουρήτες» 2. Μουσική Εκδήλωση του Συλλόγου Καλλιτεχνών Αγίου Βασιλείου Tags160ετηρίδοςΑρκαδικήςεθελουσιαςεκδηλωσειςΠροσεχείς Προηγούμενο Άρθροplaceholder text Επόμενο Άρθροplaceholder text Σε πλήρη εξέλιξη το «Summer Camp» του... 43 λεπτά ago 0 Με επιτυχία συνεχίζεται η λειτουργία του προγράμματος καλοκαιρινής απασχόλησης... «Τάρταλα»: Ίσως ο μοναδικός καφενές στην Κρήτη... 2 ώρες ago 0 Στο χωριό Λαμπινή ο σεφ Μιχάλης Χάσικος και η... Σε πλήρη εξέλιξη το «Summer Camp» του... 43 λεπτά ago 0 Με επιτυχία συνεχίζεται η λειτουργία του προγράμματος καλοκαιρινής απασχόλησης... «Τάρταλα»: Ίσως ο μοναδικός καφενές στην Κρήτη... 2 ώρες ago 0 Στο χωριό Λαμπινή ο σεφ Μιχάλης Χάσικος και η... Προηγούμενο άρθρο«Τάρταλα»: Ίσως ο μοναδικός καφενές στην Κρήτη με εμφιαλωμένα κρασιά και τσικουδιέςΕπόμενο άρθροΣε πλήρη εξέλιξη το «Summer Camp» του Δήμου Αγίου Νικολάου – Δημιουργικό καλοκαίρι για τους μαθητές και στήριξη των εργαζόμενων γονέων Team Πολ. Κρήτης Share post: FacebookXPinterestWhatsApp SubscribeI want inI've read and accept the Privacy Policy. Popular Σε πλήρη εξέλιξη το «Summer Camp» του Δήμου Αγίου Νικολάου – Δημιουργικό καλοκαίρι για τους μαθητές και στήριξη των εργαζόμενων γονέων Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ενισχύσεων «Τάρταλα»: Ίσως ο μοναδικός καφενές στην Κρήτη με εμφιαλωμένα κρασιά και τσικουδιές Κρήτη: Αγωνία για 17χρονη που αγνοείται από τις 10 Ιουλίου – Εκδόθηκε Missing Alert Προστατευόμενο είδος ο Έλληνας τουρίστας – Μόνο το 10% των διανυκτερεύσεων από ημεδαπούς More like thisRelated Σε πλήρη εξέλιξη το «Summer Camp» του Δήμου Αγίου Νικολάου – Δημιουργικό καλοκαίρι για τους μαθητές και στήριξη των εργαζόμενων γονέων Team Πολ. Κρήτης - 18/07/2026 Με επιτυχία συνεχίζεται η λειτουργία του προγράμματος καλοκαιρινής απασχόλησης... Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ενισχύσεων Team Πολ. Κρήτης - 18/07/2026 Μεγάλο «αγκάθι» για την κυβέρνηση παραμένει η υπόθεση του... «Τάρταλα»: Ίσως ο μοναδικός καφενές στην Κρήτη με εμφιαλωμένα κρασιά και τσικουδιές Team Πολ. Κρήτης - 18/07/2026 Στο χωριό Λαμπινή ο σεφ Μιχάλης Χάσικος και η... Κρήτη: Αγωνία για 17χρονη που αγνοείται από τις 10 Ιουλίου – Εκδόθηκε Missing Alert Team Πολ. Κρήτης - 18/07/2026 Η 17χρονη Ελένη εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου...