Κρήτη:Ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για την Ψηφιοποίηση Αναμνηστικού Τεύχους ,για την Επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την 60ή επέτειο από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, από τη Βενετία, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης δημοσιεύει στην Ιστοσελίδα της (www.iak.gr) ψηφιοποιημένο το «ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ἐπί τῇ Ἐπανακομιδῇ τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου ἐκ Βενετίας εἰς τήν πόλιν τοῦ Ἡρακλείου, (1966)», το οποίο είχε εκδοθεί από το επίσημο δελτίο της τότε Ιεράς Μητροπόλεως Κρήτης «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ», προκειμένου να έχουν πρόσβαση σ’ αυτό όσοι το επιθυμούν.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί άμεσα στο ψηφιακό αρχείο είναι ο παρακάτω:

https://iak.gr/index.php/ekklisia-kritis/episimo-deltio-tis-ekklisias-kritis-apostolos-titos/periodiko-apostolos-titos

Λειψυδρία: Τι αλλάζει στο σχέδιο διαχείρισης υδάτων της Κρήτης
Ηράκλειο:Συλλυπητήρια δήλωση από την Δημοτική Παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» για την απώλεια της μητέρας του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού
