ΚΡΗΤΗ

Κρήτη:Αποκλειστική υποβολή αιτήσεων για άδειες οδήγησης μέσω του gov.gr από 13 Οκτωβρίου 2025

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι από τις 13-10-2025, στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο μέσω της ψηφιακής εφαρμογής gov.gr για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Ανανέωση της άδειας οδήγησης.
2) Αντικατάσταση του εντύπου της άδειας οδήγησης.
3) Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς.
4) Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής.

Σημειώνεται ότι για την ανανέωση της άδειας οδήγησης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει εκδώσει κωδικό (pin) από το σύστημα, ώστε να είναι εφικτή από τον ιατρό η έκδοση του πιστοποιητικού υγείας. Θα γίνονται δεκτά χειρόγραφα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί μέχρι την 12-10-2025 και μέχρι 6 μήνες από την έκδοσή τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την έναρξη...

0
Οι πολίτες θα μπορούν να εξοφλούν ηλεκτρονικά τις οφειλές...

Xανιά:Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την 57η Επέτειο...

0
Από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) ανακοινώνεται ότι η...

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την έναρξη...

0
Οι πολίτες θα μπορούν να εξοφλούν ηλεκτρονικά τις οφειλές...

Xανιά:Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την 57η Επέτειο...

0
Από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) ανακοινώνεται ότι η...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών Open1|EasyPay
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST