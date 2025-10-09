Κρήτη:Αποκλειστική υποβολή αιτήσεων για άδειες οδήγησης μέσω του gov.gr από 13 Οκτωβρίου 2025

Από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι από τις 13-10-2025, στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο μέσω της ψηφιακής εφαρμογής gov.gr για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Ανανέωση της άδειας οδήγησης.

2) Αντικατάσταση του εντύπου της άδειας οδήγησης.

3) Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς.

4) Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής.

Σημειώνεται ότι για την ανανέωση της άδειας οδήγησης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει εκδώσει κωδικό (pin) από το σύστημα, ώστε να είναι εφικτή από τον ιατρό η έκδοση του πιστοποιητικού υγείας. Θα γίνονται δεκτά χειρόγραφα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί μέχρι την 12-10-2025 και μέχρι 6 μήνες από την έκδοσή τους.