ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Διέδωσαν το μήνυμα της υπεύθυνης κηδεμονίας, στο πλαίσιο του 10ου Ημιμαραθωνίου Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στον 10ο επετειακό Ημιμαραθώνιο Κρήτης, μαζί με τα ιδανικά του αθλητισμού και του εθελοντισμού, o Δήμος Μινώα Πεδιάδας, το Zero Stray Pawject, το Gouves Animal Shelter και το Σωματείο “Φίλοι Ζώων Δήμου Μινώα Πεδιάδας”, διέδωσαν ένα ακόμη σημαντικό μήνυμα: Αυτό της υπεύθυνης κηδεμονίας και ενός κόσμου χωρίς αδέσποτα!

Πιο συγκεκριμένα, στο χώρο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης πραγματοποιήθηκε «Ημέρα Υπεύθυνης Κηδεμονίας», όπου 9 κουτάβια του Δήμου Μινώα Πεδιάδος αναζητούσαν τη δική τους παντοτινή οικογένεια.

“Μαζί, καθημερινά, με ευαισθησία και ωριμότητα, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά! Κάθε προσπάθεια, κάθε βήμα, κάθε υιοθεσία, μας φέρνει πιο κοντά στο στόχο που δεν είναι άλλος από το να μην υπάρχει κανένα ζώο αδέσποτο ή κακοποιημένο», ανέφερε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκερογλου, ο οποίος βρέθηκε εκεί όπως και αρκετός κόσμος αλλά και δρομείς που συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης, παρέα με τους τετράποδους φίλους τους!

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη:Αποκλειστική υποβολή αιτήσεων για άδειες οδήγησης μέσω...

0
Από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας...

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την έναρξη...

0
Οι πολίτες θα μπορούν να εξοφλούν ηλεκτρονικά τις οφειλές...

Κρήτη:Αποκλειστική υποβολή αιτήσεων για άδειες οδήγησης μέσω...

0
Από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας...

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την έναρξη...

0
Οι πολίτες θα μπορούν να εξοφλούν ηλεκτρονικά τις οφειλές...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη:Αποκλειστική υποβολή αιτήσεων για άδειες οδήγησης μέσω του gov.gr από 13 Οκτωβρίου 2025
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τραμπ: Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα – Οι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα κατέληξαν Ισραήλ και...

Το «ταπεινό» ξίδι έγινε νανο-όπλο και σκοτώνει βακτήρια

ΠΚ team ΠΚ team -
Ελπίδα για ανθεκτικές λοιμώξεις. Ερευνητές από τη Νορβηγία και την...

Airbnb: Πολλοί ιδιοκτήτες «κατέβασαν ρολά» λόγω του νέου πλαισίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Αρκετοί ιδιοκτήτες προτίμησαν να αποσύρουν τα ακίνητά τους από...

Αντετοκούνμπο: «Αν μπορούσα θα έπαιζα μόνο για την Εθνική Ελλάδας»

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνέντευξη έδωσε ο Greek Freak σε ιστοσελίδα στις ΗΠΑ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST