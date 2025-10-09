Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Διέδωσαν το μήνυμα της υπεύθυνης κηδεμονίας, στο πλαίσιο του 10ου Ημιμαραθωνίου Κρήτης

Στον 10ο επετειακό Ημιμαραθώνιο Κρήτης, μαζί με τα ιδανικά του αθλητισμού και του εθελοντισμού, o Δήμος Μινώα Πεδιάδας, το Zero Stray Pawject, το Gouves Animal Shelter και το Σωματείο “Φίλοι Ζώων Δήμου Μινώα Πεδιάδας”, διέδωσαν ένα ακόμη σημαντικό μήνυμα: Αυτό της υπεύθυνης κηδεμονίας και ενός κόσμου χωρίς αδέσποτα!

Πιο συγκεκριμένα, στο χώρο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης πραγματοποιήθηκε «Ημέρα Υπεύθυνης Κηδεμονίας», όπου 9 κουτάβια του Δήμου Μινώα Πεδιάδος αναζητούσαν τη δική τους παντοτινή οικογένεια.

“Μαζί, καθημερινά, με ευαισθησία και ωριμότητα, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά! Κάθε προσπάθεια, κάθε βήμα, κάθε υιοθεσία, μας φέρνει πιο κοντά στο στόχο που δεν είναι άλλος από το να μην υπάρχει κανένα ζώο αδέσποτο ή κακοποιημένο», ανέφερε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκερογλου, ο οποίος βρέθηκε εκεί όπως και αρκετός κόσμος αλλά και δρομείς που συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης, παρέα με τους τετράποδους φίλους τους!