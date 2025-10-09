ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών Open1|EasyPay

Οι πολίτες θα μπορούν να εξοφλούν ηλεκτρονικά τις οφειλές τους

Μανώλης Μενεγάκης: «Συνεχίζουμε με συνέπεια τον σχεδιασμό μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο έναν Δήμο πιο ανοιχτό, πιο φιλικό και πιο κοντά στον πολίτη»

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών του προς τους πολίτες, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών Open1|EasyPay.
Το Open1|EasyPay παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης βεβαιωμένων οφειλών προς τον Δήμο, μέσα από ένα ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον.

Ενδεικτικά, οι συναλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά περιλαμβάνουν:
Δημοτικά τέλη και φόρους:

 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού
 Δημοτικούς φόρους (π.χ. φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων)
 Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, τραπεζοκαθίσματα)

Τέλη και εισφορές για ακίνητα:
 Τ.Α.Π. (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας)
 Εισφορές σε χρήμα ή γη

Πρόστιμα και Παραβάσεις:
 Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.
 Πρόστιμα καθαριότητας και περιβάλλοντος
 Πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Λοιπές οφειλές:
 Δίδακτρα ή τροφεία σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.
 Τέλη νεκροταφείων (δικαιώματα ταφής, χρήσης τάφων)
 Τέλη άρδευσης
 Μισθώματα ακινήτων

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από υπολογιστή, κινητό ή τάμπλετ, επιτρέποντας στους δημότες να διευθετούν εύκολα και γρήγορα, όπου και αν βρίσκονται, τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο. Υποστηρίζει πληρωμές με κάρτα, RF ή ταυτότητα οφειλής, ενώ η ταυτοποίηση των χρηστών πραγματοποιείται μέσω των κωδικών TAXISnet.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα Open1|EasyPay μπορεί να γίνει είτε από την κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου: https://www.agiosnikolaos.gr/, είτε απευθείας από τον σύνδεσμο: https://www.agiosnikolaos.gr/easypay/.

Όπως σημειώνει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης: «Η ψηφιακή εποχή απαιτεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση να προσαρμόζεται και να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες στους πολίτες.

Με την εφαρμογή Open1|EasyPay που εγκαινιάζουμε, δίνουμε τη δυνατότητα στους δημότες μας να εξοφλούν εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του Δήμου μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον αντιδήμαρχο Ψηφιακού Μετασχηματισμού Γιώργο Αρακαδάκη για την οργάνωση αυτής της υπηρεσίας.

Συνεχίζουμε με συνέπεια τον σχεδιασμό μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο έναν Δήμο πιο ανοιχτό, πιο φιλικό και πιο κοντά στον πολίτη».

Ο αντιδήμαρχος Εσόδων, Προγραμματισμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Γιώργος Αρακαδάκης από την πλευρά του ανέφερε: «Με την έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας Open1|EasyPay, ο Δήμος Αγίου Νικολάου κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του. Δίνουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να εξυπηρετούνται εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς ταλαιπωρία και άσκοπες μετακινήσεις».

