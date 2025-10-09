ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Xανιά:Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την 57η Επέτειο των Εγκαινίων της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης

Από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) ανακοινώνεται ότι η καθιερωμένη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητρ. Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, Προέδρου του Ιδρύματος, για την 57η επέτειο των εγκαινίων του Ιδρύματος (13 Οκτωβρίου 1968), θα τελεσθεί την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025 στην παρακείμενη Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Οδηγήτριας Γωνιάς.

Οι εργασίες ανακαίνισης της παλαιάς πτέρυγας του Ιδρύματος, οι οποίες συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς, χάρη στις προσπάθειες και τον συντονισμό του κ. Σταύρου Αρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης, στην οποία βρίσκεται το Παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, καθιστούν αδύνατη την τέλεση των ιερών Ακολουθιών.

Οι φίλες και οι φίλοι της ΟΑΚ καλούνται να συμμετάσχουν προσευχητικά στην παραπάνω λατρευτική σύναξη για τα 57 έτη λειτουργίας της, μία σημαντική ημέρα, η οποία αποτελεί πάντα ευκαιρία προβληματισμού για την προσφορά της στην Εκκλησία και την τοπική Κοινωνία, στο παρελθόν, το παρόν και το… μέλλον της Κρήτης.

