Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας

Απολογείται σήμερα η 42χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, στο πλαίσιο της σοκαριστικής υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο

Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς η είδηση για τους γονείς που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για τον βιασμό και την κακοποίηση των παιδιών τους, σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στις αστυνομικές αρχές.

Το περιστατικό έγινε γνωστό χθες Πέμπτη (8/1), οπότε μητέρα και πατέρας πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, για την άσκηση ποινικών διώξεων από τον Εισαγγελέα, ενώ έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν σήμερα (9/1) και την Δευτέρα (12/1).

Σύμφωνα με την καταγγελία τριών παιδιών της οικογένειας, ο πατέρας φέρεται να βίαζε από το 2024 έως τα τέλη του 2025 την 23χρονη κόρη του με νοητική στέρηση, καθώς και την 14χρονη αδερφή της. Στην καταγγελία προχώρησαν τα δύο κορίτσια της οικογένειας που παρουσιάζονται ως θύματα, καθώς και ο αδερφός τους.

Ο πατέρας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές, καθώς και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο, ενώ η μητέρα για το αδίκημα της σωματικής βίας στα παιδιά.

Ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί σήμερα η μητέρα, ενώ την Δευτέρα απολογείται ο πατέρας.

Το ζευγάρι αρνείται τις κατηγορίες, με τους δικηγόρους μάλιστα να υποστηρίζουν πως υπάρχουν στοιχεία και μαρτυρίες που θα αποδείξουν την αθωότητά τους.

Ρέθυμνο : Είχαν στην κατοχή τους περίπου...

Συνελήφθησαν -2- άτομα κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση παραβάσεις της...

Το ΕΛΜΕΠΑ πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο στη Διακήρυξη...

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) υπέγραψε τη Διακήρυξη της...

