Κρήτη:Χορήγηση Βραβείων Αριστείας «Έπαθλον Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακοινώνει τη χορήγηση των Βραβείων Αριστείας «Έπαθλον Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη» ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Το βραβείο χορηγείται από τα έσοδα της δωρεάς της Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και/ή μεταδιδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης για δημοσίευση κατά το προηγηθέν ακαδημαϊκό έτος απονομής του βραβείου ως πρώτος συν-συγγραφέας (first author) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κορυφαίας βαθμίδας.

Η Dr Ζωή Δημητριάδη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Φοίτησε στο Γυμνάσιο-Λύκειο του Αμερικανικού Κολλεγίου «ANATOLIA» και πραγματοποίησε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, από το οποίο αποφοίτησε με «Άριστα».

Ολοκλήρωσε επιτυχώς τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της σπουδές στο Μάνατζμεντ στο London School of Economics and Political Science (LSE) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και την Πρακτική της στην Ελβετία, στην Πολυεθνική Εταιρία Viscosuisse AG, θυγατρική του Ομίλου Rhone Poulenc (νυν Aventis).

Υπηρέτησε ως Λέκτωρ – Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ) και ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ). Μετά την αφυπηρέτησή της έχει ευεργετήσει με δωρεές γνωστά κοινωφελή ιδρύματα της Πατρίδας μας όπως επίσης και κάποια διακεκριμένα Ελληνικά Πανεπιστήμια, με σκοπό να βραβευθούν άριστοι φοιτητές και να ωφεληθούν οικονομικά αδύναμοι φοιτητές και άτομα ΑμεΑ.

Το βραβείο αριστείας «Έπαθλον Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη» συνοδεύεται από χρηματικό ποσό δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ(€2,500.00) για κάθε βραβευθέντα.

Οι δικαιούχοι του βραβείου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 είναι οι: Γιασεμή Επταμηνιτάκη, Νικολέτα Μπιζύμη και η Ρένια Φωτιάδου.

Η Γιασεμή Επταμηνιτάκη ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έπειτα πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πρόγραμμα “Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου”.

Στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής, που πραγματοποιεί στο εργαστήριο Πειραματικής Ογκολογίας, με υπεύθυνη την Καθηγήτρια Μπαριτάκη Σταυρούλα, μελετά τον ρόλο των μακρών μη-κωδικοποιητικών RNAs (lncRNAs) στην παθοφυσιολογία των καρκινικών βλαστικών κυττάρων στο παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα. Η εργασία “Long Non-coding RNAs (lncRNAs) signaling in Cancer Chemoresistance. From Prediction to Druggability.” Eptaminitaki GC, Stellas D, Bonavida B, Baritaki S. Drug Resistance Updates 2022, Dec;65:100866, doi: 10.1016/j.drup.2022.100866” επικεντρώνεται στην ανάδειξη των lncRNAs ως σημαντικούς βιοδείκτες για διαγνωστική, προγνωστική, και θεραπευτική στόχευση σε ποικίλους τύπους καρκίνου.

Η Νικολέτα Μπιζύμη είναι ειδικευόμενη ιατρός στην Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Το 2016 αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ) με άριστα και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Μοριακή Βάση των Ανθρώπινων Νοσημάτων, τις οποίες ολοκλήρωσε με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Κατόπιν, εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Εργαστήριο Μελέτης της Αιμοποίησης με επικεφαλής την Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη, στο πεδίο της ογκοανοσολογίας με επίκεντρο τα μυελικά κατασταλτικά κύτταρα (MDSCs), για την οποία έλαβε για τρία ακαδημαϊκά έτη την υποτροφία του κληροδοτήματος «Μαρία Μιχαήλ Μανασσάκη».

Αποτελέσματα του έργου της έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους. Επίσης, έχει λάβει επιχορηγήσεις από ανταγωνιστικά προγράμματα για ερευνητικές προτάσεις και έχει υπάρξει μέλος σε δύο προγράμματα COST με στόχο τη δημιουργία δικτύων μεταξύ επιστημόνων (Mye-EUNITER και EuNet-INNOCHRON), στο πλαίσιο των οποίων συμμετείχε ενεργά σε προγράμματα ανταλλαγής και συνέδρια. Στο άρθρο «New perspectives on myeloid-derived suppressor cells and their emerging role in haematology, J. Clin. Med. 2022, 11, 5326.

https://doi.org/10.3390/jcm11185326» γίνεται μία εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα MDSCs και την εμπλοκή τους στα αιματολογικά νοσήματα. Τα MDSCs χαρακτηρίζονται από ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες που οδηγούν σε μειωμένο πολλαπλασιασμό των Τ κυττάρων και επαγωγή Τ ρυθμιστικών κυττάρων.

Τα κύτταρα αυτά αποτελούν πολλά υποσχόμενους βιοδείκτες και στόχους για νέες θεραπευτικές στρατηγικές, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι εμφανίζουν αλλοιωμένη συχνότητα και λειτουργικότητα σε ανοσολογικά και κακοήθη αιματολογικά νοσήματα. Αυτή η ανασκόπηση παρουσιάζει την τρέχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τα MDSCs από κλινική άποψη σε μία προσπάθεια να πυροδοτήσει μελλοντική έρευνα χρησιμεύοντας ως οδηγός στον κλινικό ιατρό, προκειμένου να τα εφαρμόσει στο πλαίσιο της ιατρικής ακριβείας, καθώς και στον ερευνητή στον τομέα της μεταφραστικής ιατρικής.

Η Ρένια Φωτιάδου αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατέχοντας ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Ιntegrated Master), όπου και μετέπειτα εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας με επιβλέποντα τον Καθηγητή Σταμάτη Χαράλαμπο.

Η εργασία της με τίτλο “Enzymatic Modification of Pomace Olive Oil with Natural Antioxidants: Effect on Oxidative Stability” αφορά στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μιας βιοκαταλυτικής διεργασίας για την παραγωγή εδώδιμων ελαίων με αυξημένη αντιοξειδωτική δράση και αντοχή στο οξειδωτικό τάγγισμα, τονίζοντας τις έννοιες της κυκλικής οικονομίας και της αξιοποίησης φυσικών προϊόντων.

Για τη συγκεκριμένη εργασία της χορηγήθηκε το Βραβείο Αριστείας «Έπαθλον Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη». Ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην παραγωγή και στον χαρακτηρισμό ενζύμων, στην πρωτεϊνική μηχανική, στη βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών και στον διαχωρισμό και στην ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων μέσω αναλυτικών τεχνικών.