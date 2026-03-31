Κρήτη:Δράση κοινωνικής προσφοράς για το Πάσχα από την Καθέρης ΑΒΕΕ σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Η Καθέρης ΑΒΕΕ ανοίγει τις πόρτες της και προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει σε αυτή τη δράση προσφοράς, ενισχύοντας το έργο του οργανισμού και στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς

Με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα, η Καθέρης ΑΒΕΕ συμμετέχει και φέτος στην πανελλαδική δράση συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», δημιουργώντας σημείο συγκέντρωσης στις εγκαταστάσεις της.

Σε μια περίοδο που είναι συνδεδεμένη με την προσφορά, την αγάπη και την αλληλεγγύη, η εταιρεία ανταποκρίνεται για ακόμη μία χρονιά στο κάλεσμα του οργανισμού, καλώντας εργαζομένους, συνεργάτες αλλά και κάθε πολίτη να συμβάλουν ενεργά.

Η πρωτοβουλία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί να προσφέρει βασικά αγαθά, τα οποία θα διατεθούν σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν πραγματικά ανάγκη, χαρίζοντας ένα πιο φωτεινό και αξιοπρεπές Πάσχα.

Τι μπορείτε να προσφέρετε

Στο πλαίσιο της δράσης, συγκεντρώνονται:

Συσκευασμένα τρόφιμα:
γάλα εβαπορέ, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, αλεύρι, ζάχαρη, σάλτσες, μπισκότα, δημητριακά, φρυγανιές, μέλι, μαρμελάδες, πραλίνες, χυμοί, καθώς και πασχαλινά γλυκίσματα.

Είδη βρεφικής φροντίδας:
πάνες, μωρομάντηλα, σαμπουάν και αφρόλουτρα για βρέφη.

Είδη προσωπικής φροντίδας:
σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες και οδοντόβουρτσες.

Είδη υγιεινής & οικιακής χρήσης:
καθαριστικά, απολυμαντικά, απορρυπαντικά, χαρτικά και βασικά είδη καθημερινής χρήσης.

Η συλλογή των ειδών θα διαρκέσει έως και τη Μεγάλη Τετάρτη, στις εγκαταστάσεις και των τριών καταστημάτων της Καθέρης ΑΒΕΕ, όπου όποιος επιθυμεί μπορεί να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια προσφοράς.

