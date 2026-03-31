Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης:Στη Βιάννο τη Μ. Δευτέρα, συζητάμε για την ανάπτυξη της περιοχής.

Συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη για ειλικρινή διάλογο, στο σταυροδρόμι των διαφορετικών λαών και πανάρχαιων πολιτισμών με το βλέμμα στο μέλλον, γιατί η Ιστορία είναι οι ζωές των ανθρώπων.

Ο Δήμος Βιάννου, είναι ένας από τους πιο ορεινούς Δήμους της Κρήτης με μοναδική ομορφιά και πλούσια Ιστορία, ένας μαρτυρικός Δήμος, «πληγωμένος» από το Ολοκαύτωμα των Γερμανών το 1943, όταν εκτελέστηκαν σχεδόν 500 άμαχοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά από διάφορα χωριά της περιοχής.

Σήμερα η τοπική οικονομία του στηρίζεται κατ’ εξοχήν στη γεωργική παραγωγή ελαιολάδου, εξαιρετικής ποιότητας πρώιμων κηπευτικών, κτηνοτροφικών προϊόντων αλλά και στην αλιεία.

Η περιοχή αυτή, με το λαμπρό παρελθόν, τον πλούσιο πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του αγώνα και του μόχθου, αποκτά προοπτικές ανάπτυξης για ένα ακόμη πιο ευοίωνο μέλλον.

Με τη λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι, το επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή της Βιάννου αυξάνεται κατακόρυφα.

Μεγάλες εταιρείες, αλλά και μικρότεροι επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό βλέπουν στον Δήμο Βιάννου μια περιοχή η οποία μπορεί να αποτελέσει τον επόμενο μεγάλο τουριστικό προορισμό της Κρήτης.

Στόχος, όλων, η πρόοδος με την παράλληλη διατήρηση των χαρακτηριστικών της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Ιδιαίτερο βάρος, σε έργα βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, της δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας, καθώς και σε έργα ύδρευσης αλλά και άρδευσης, τα οποία δίνουν ζωή στον πρωτογενή τομέα.

Με όλους τους ενδιαφερόμενους καθώς και εκπροσώπους των φορέων της περιοχής σε μία συζήτηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση :

• για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

• για την από κοινού στόχευση για το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής με όρους οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας απέναντι στις νέες προκλήσεις

• για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη δημιουργία ευκαιριών

• για τη διεκδίκηση σωστής οικιστικής ανάπτυξης, ορθής διαχείρισης του νερού και των άλλων πόρων καθώς και υλοποίησης των αναγκαίων υποδομών.

Στο Πνευματικό Κέντρο Άνω Βιάννου «Περικλής Βλαχάκης» για να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε όλοι μαζί το μέλλον που αξίζει σε ένα λαμπρό παρελθόν!!!