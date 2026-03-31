Ο Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Ρεθύμνου Μιχάλης Σαρρής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλαδικού Δικτύου Κέντρων Πρόληψης

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλαδικού Δικτύου Κέντρων Πρόληψης εξελέγη ο Πρόεδρος του Κέντρο Πρόληψης Ρεθύμνου, Μιχάλης Σαρρής, κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου, στις 28 Μαρτίου, στην Αθήνα.

Η εκλογή του κ. Σαρρή σηματοδοτεί την ενεργότερη συμμετοχή της Κρήτης και της περιφέρειας στον πανελλαδικό σχεδιασμό δράσεων πρόληψης και ενίσχυσης της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Το Κέντρο Πρόληψης Ρεθύμνου

συνεχίζει να αναπτύσσει σταθερά παρεμβάσεις πρόληψης, εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με την τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προαγωγή της πρόληψης των εξαρτήσεων.

Σε δήλωσή του μετά την εκλογή, ο κ. Σαρρής τόνισε ότι στόχος είναι η ενδυνάμωση του ρόλου των Κέντρων Πρόληψης, η ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των δομών και η ανάπτυξη σύγχρονων πολιτικών πρόληψης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.