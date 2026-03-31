Δήμος Μαλεβιζίου:Το Σάββατο στο Κεραμούτσι η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον οπλαρχηγό Ηρακλή Κοκκινίδη

Τη μνήμη του οπλαρχηγού Ηρακλή Κοκκινίδη θα τιμήσουν ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Κοινότητα Κεραμουτσίου, το Σάββατο 4 Απριλίου στις 11.00 π.μ., στο μνημείο του Ηρακλή Κοκκινίδη στο Κεραμούτσι.

Ο Ηρακλής Κοκκινίδης υπήρξε εξέχουσα μορφή του απελευθερωτικού αγώνα της Κρήτης, ως οπλαρχηγός της επαρχίας Μαλεβιζίου. Αν και η καταγωγή της οικογένειάς του ήταν από την Κράνα Μυλοποτάμου, έζησε και ανέπτυξε τη δράση του στο Κεραμούτσι. Αφιέρωσε τη ζωή και την περιουσία του στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, διακρινόμενος για το θάρρος και την αποφασιστικότητά του.

Ξεχώρισε στην Κρητική Επανάσταση του 1866, ενώ η φήμη του ως αγωνιστή ξεπέρασε τα όρια της Κρήτης. Για την ανδρεία του, τιμήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία. Παρέμεινε αφοσιωμένος στον αγώνα κατά των Οθωμανών μέχρι το 1868, όταν έπεσε ηρωικά σε ενέδρα των Τούρκων στη Γαζανή Καμάρα.

