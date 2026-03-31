Ρέθυμνο:Το 11ο Φεστιβάλ Αντίβαρο παρουσιάζει ΄΄Μοναξιά στην Άγρια Δύση΄΄ του Μάρτιν ΜακΝτόνα

ΤΟ 11Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 2026

παρουσιάζει

Μοναξιά στην Άγρια Δύση

του Μάρτιν ΜακΝτόνα

4 & 5 Απριλίου στις 21.00

Η θεατρική ομάδα Κοινό Σημείο, έπειτα από τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και τις εξαιρετικές κριτικές που απέσπασε, επιστρέφει δυναμικά με τη «Μοναξιά στην Άγρια Δύση» του σπουδαίου Ιρλανδού δραματουργού Μάρτιν ΜακΝτόνα, σε σκηνοθεσία Χρήστου Ραχιώτη, στο 11ο Φεστιβάλ Αντίβαρο για δύο μόνο παραστάσεις, 04 και 05 Απριλίου.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Το έργο αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της εμβληματικής τριλογίας του Λήνεην, που περιλαμβάνει επίσης τα έργα «Βασίλισσα της Ομορφιάς» και «Ένα Ιρλανδέζικο Κρανίο».

Σε ένα απομονωμένο χωριό της Ιρλανδίας, το Λήνεην, ο ΜακΝτόνα στήνει ένα κωμικό υπαρξιακό δράμα γεμάτο ένταση, σκληρότητα αλλά και πικρό χιούμορ. Δύο αδέρφια, ο Κόλμαν και ο Βαλέν Κόννορ, ζουν μαζί μέσα σε μια καθημερινότητα που ισορροπεί ανάμεσα στην αλληλεξάρτηση και την καταστροφή, έχοντας ως φόντο την κηδεία του πατέρα τους και ένα κοινό, βαρύ μυστικό. Γύρω τους κινούνται ο πάτερ Γουέλς, που παλεύει να τους συμφιλιώσει, και η ανήσυχη Γκερλήν, που διακινεί παράνομα ουίσκι, σχηματίζοντας ένα σύμπαν όπου η μοναξιά μεταμφιέζεται σε συνύπαρξη.

Με τη χαρακτηριστική, αιχμηρή γραφή του, ο Μάρτιν ΜακΝτόνα κατορθώνει μέσα από ένα μικρό κομμάτι της καθημερινότητας των ηρώων του να ξεδιπλώσει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους, φωτίζοντας με καυστικό χιούμορ τις κωμικοτραγικές διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης, το βάρος του τραύματος και τη σκληρότητα των κοινωνικών και θρησκευτικών δομών.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ:

Στη «Μοναξιά στην Άγρια Δύση» σκιαγραφείται μια σχέση δύο αδελφών δεμένων με μια βαθιά και νοσηρή εξάρτηση. Ο Κόλμαν και ο Βαλέν ζουν εγκλωβισμένοι σε έναν κλειστό κόσμο χωρίς τρυφερότητα, όπου η ανάγκη για προσοχή εκφράζεται μέσα από τη βία, την ειρωνεία και την ταπείνωση. Το σπίτι τους λειτουργεί σαν κλουβί — ένας χώρος όπου, σαν άγρια ζώα, αλληλοσπαράζονται και επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους μέσα από τη σύγκρουση. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες, επιχειρώντας να εισέλθουν σε αυτό το σύστημα, παρασύρονται στη δίνη του. Αντί να σώσουν, συνθλίβονται. Όλοι κινούνται αναπόφευκτα προς την καταστροφή, μέσα σε έναν κόσμο όπου η μοναξιά φορά το προσωπείο της συνύπαρξης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Μάρτιν ΜακΝτόνα

Σκηνοθεσία / Αισθητική παράστασης: Χρήστος Ραχιώτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελπίδα Ζαμπετάκη

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιέ

Χειρισμός φωτισμού / ήχου: Δημήτρης Καπενεκάκης

Σχεδιασμός αφίσας / επιμέλεια κοστουμιών: Αιμίλιος Καλογερής

Φωτογραφίες παράστασης: Πάρης Χαμουρίκος

Ερμηνεύουν: Φώτης Κοτρώτσος, Κώστας Μαρκάτος, Ρίτα Μαρτσάκη, Χρήστος Ραχιώτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

Ημέρες & Ώρα Παραστάσεων Φεστιβάλ Αντίβαρο: 4 & 5 Απριλίου στις 21.00

Διάρκεια: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Είσοδος : 10, 12 € ||Την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, 27 Μαρτίου η είσοδος είναι ελεύθερη.

Εισιτήριο διαρκείας για 7 παραστάσεις του Φεστιβάλ: 60 €, μειωμένο 50 €.

Τηλ. Κρατήσεων: 6988399325

Χώρος: θέατρο ΑΝΤΙΒΑΡΟ, Κριτοβουλίδου 15-17, Ρέθυμνο 741 31

Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ και την Ομάδα ΑΝΤΙΒΑΡΟ μπορείτε να βρείτε εδώ

Παραγωγή: Κοινό Σημείο

**** Η παράσταση είναι ακατάλληλη για κάτω των 18 ετών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 2026

 27,28 Φεβρουαρίου & 1η Μαρτίου || Ισμήνη, της Καρόλ Φρεσέτ

 7 & 8 Μαρτίου || Μεσοπέλαγα του Σλαβομίρ Μρόζεκ

 13 & 20 Μαρτίου || Έρως και Ψυχή, αφήγηση&χορός από τους Στέλιο Πελασγό & Ανδρομάχη Βαρσάμη.

 14 & 15 Μαρτίου: Κόντρα στον Άνεμο: η ιπτάμενη περιπέτεια της Τίρα από την ομάδα Hippo Theatre Group (πρωινή παράσταση για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών)

 14 & 15 Μαρτίου: Η Αφηγήτρια ταινιών, του Ερμάν Ριβέρ Λετελιέ.

 22 & 22 Μαρτίου: Πάντοτε ζήλευα τα αποδημητικά πουλιά, βασισμένο στις επιστολές της Ρέιτσελ Κόρι

 26,27,28,29 Μαρτίου & 2,3 Απριλίου: Πρόγονος του Άγγελου Τερζάκη.

 30 Μαρτίου: Duet με τις Κέλυ Θωμά – Χρυσάνθη Γκίκα

 4 & 5 Απριλίου: Μοναξιά στην Άγρια Δύση του Μάρτιν Μακ Ντόνα.

 21 Απριλίου: Prima Facie, της Σούζυ Μίλλερ.|| Ομαδική μετάβαση στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

 9 & 10 Μαΐου: Μπουμπού του Δημήτρη Μητσοτάκη.

 12, 13 & 14 Μαΐου: Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα, κείμενο – σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ντέλλας

Το Φεστιβάλ ΑΝΤΙΒΑΡΟ έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.