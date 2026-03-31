Το ΙΤΕ δέχεται προτάσεις για το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου-Στ. Πνευματικού για το 2026

Το ΙΤΕ προκηρύσσει για 36η χρονιά το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, Καθ. Βασίλης Χαρμανδάρης δήλωσε σχετικά: «Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, τιμώντας τη μνήμη, την προσφορά και τη θυσία των Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού –Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μελών του ΙΤΕ, που δολοφονήθηκαν στο Ηράκλειο στις 27 Νοεμβρίου 1990 κατά τη διάρκεια σεμιναρίου– θέσπισε το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας στη μνήμη τους. Από το 1991, το Βραβείο απονέμεται ετησίως σε διακεκριμένους πανεπιστημιακούς, επιλεγμένους από Επιτροπή με ευρύ επιστημονικό υπόβαθρο».

Για το 2026, γίνονται αποδεκτές προτάσεις που εμπίπτουν στον θεματικό κύκλο των Επιστημών της Ζωής.

Καταληκτική ημερομηνία είναι η Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Βραβείου, Καθ. Γιάννης Ιωαννίδης αναφέρει σχετικά: «Η εξαιρετική διδασκαλία στο πανεπιστήμιο εμπνέει, οδηγεί στην έρευνα και διαμορφώνει ήθος, μέσα από μια ζωντανή παιδευτική σχέση. Το Βραβείο αποτελεί ελάχιστη αναγνώριση στον Έλληνα πανεπιστημιακό δάσκαλο που μεγαλουργεί παρά τις μη ιδανικές συνθήκες γύρω του, αλλά και ελάχιστο φόρο τιμής στους δυο φωτεινούς πανεπιστημιακούς δασκάλους που το νήμα της ζωής τους κόπηκε πρόωρα την ώρα του ιερού λειτουργήματός τους».

Το βραβείο μπορούν να λάβουν μέλη ΔEΠ των ελληνικών AEI, ειδικοί επιστήμονες και άλλο διδακτικό προσωπικό, μέλη ερευνητικών κέντρων με πανεπιστημιακό διδακτικό έργο, καθώς και όσοι είχαν στο παρελθόν κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες (π.χ., ομότιμοι καθηγητές). Tο βραβείο, ωστόσο, απονέμεται μόνο σε ζώντες.

Οι προτάσεις υποβάλλονται από πρόσωπο ή πρόσωπα (π.χ., διδάσκοντες ή διδασκομένους) που γνωρίζουν το διδακτικό έργο των προτεινομένων. Είναι επιθυμητό να περιλαμβάνει μία επιστολή (ή επιστολές αν πρόκειται για ομαδική πρόταση) που να αιτιολογούν τον λόγο που το συγκεκριμένο άτομο είναι κατάλληλο να λάβει το βραβείο.

Η πρόταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω σχετικής πλατφόρμας:

https://www.forth.gr/el/content/Basilis-Xanthopoulos–Stephanos-Pnevmatikos-Award.207/