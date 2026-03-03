Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη:Ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πέμπτη 19 Μαρτίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πέμπτη 19 Μαρτίου με θέμα: «Απολογισμός πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση της περιφέρειας, έτους 2025»

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ), είναι:

1. «Απολογισμός πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση της περιφέρειας, έτους 2025».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
