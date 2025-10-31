ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κρήτη: Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο – Έξι συλλήψεις

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 05:30, με την έφοδο να γίνεται από στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης. Οι αστυνομικοί της Ασφάλεια Ηρακλείου προχώρησαν σε έξι συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές

Επέμβαση της αστυνομίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου, στην κατάληψη του «Ευαγγελισμού», στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε στις 05:30, με την έφοδο να γίνεται από στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης. Σύμφωνα με το cretalive.gr, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της επίθεσης κατά του Μάκη Βορίδη σε εστιατόριο στο Ηράκλειο.

Κατά πληροφορίες του ίδιου μέσου, εντός του κτιρίου εντοπίστηκαν κάποια άτομα που φέρεται να κοιμόντουσαν μέσα, τα οποία και προσήχθησαν. Συνολικά οι αστυνομικοί της Ασφάλεια Ηρακλείου προχώρησαν σε έξι συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές.

Η περιοχή και οι δρόμοι γύρω από το κτίριο παραμένουν αποκλεισμένοι από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με διμοιρίες του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, δυνάμεις ΟΠΚΕ ενώ επί ποδός βρίσκονται και δυνάμεις της ΔΙΑΣ. Οι αστυνομικές δυνάμεις αναμένεται να παραμείνουν στο κτίριο του Ευαγγελισμού.

Εξετάζονται ως ύποπτοι για το επεισόδιο με τον Μάκη Βορίδη
Να σημειωθεί ότι στο πάρκο Θεοτοκοπούλου έχει συγκεντρωθεί ομάδα ατόμων φωνάζοντας συνθήματα κατά της αστυνομίας και της επιχείρησης που προηγήθηκε, ενώ φέρεται να πετάξαν και έναν πυροσβεστήρα.

Οι συλλήψεις των έξι έγιναν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για διάφορα αντικείμενα. Κατά το ίδιο μέσο, άπαντες οι συλληφθέντες εξετάζονται από την ασφάλεια Ηρακλείου, ως ύποπτοι για τυχόν συμμετοχή τους στο επεισόδιο του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο.

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 1...

0
Ο Αντιδήμαρχος Τάσος Τσατσάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Την Κυριακή ο 12ος Διαγωνισμός Κρασιού στη...

0
Στις 12.00 το μεσημέρι της Κυριακής θα ξεκινήσει ο...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 1...

0
Ο Αντιδήμαρχος Τάσος Τσατσάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Την Κυριακή ο 12ος Διαγωνισμός Κρασιού στη...

0
Στις 12.00 το μεσημέρι της Κυριακής θα ξεκινήσει ο...
Την Κυριακή ο 12ος Διαγωνισμός Κρασιού στη Μονή Μαλεβιζίου
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
