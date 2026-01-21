Κρήτη: Έβαλε μέχρι και αγγελία για να βρει δουλειά – Συγκλονίζει η ιστορία της 87χρονης που ζει σε αυτοκίνητο

Μεγαλείο ψυχής από την 87χρονη – Δεν δέχεται τα χρήματα που της έδιναν και μοίραζε τα τρόφιμα

Ρίγη συγκίνησης έχει προκαλέσει η ιστορία της 87χρονης που ζει τον τελευταίο καιρό σε ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στο Ηράκλειο.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η ιστορία της από το patris.gr, εκατοντάδες Κρητικοί συρρέουν καθημερινά στο σημείο όπου ζει η 87χρονη και της προσφέρουν χρήματα, ρούχα και φαγητό. Η ίδια διεμήνυε, σε κάθε τόνο, πως δεν θέλει ελεημοσύνη και το μόνο που ζητά είναι να ζήσει αξιοπρεπώς έχοντας «μια δουλειά και ένα σπίτι στην εξοχή».

Την ώρα που οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν καμία απολύτως μέριμνα σε τέτοιες περιπτώσεις και δηλώνουν πως αδυνατούν να βοηθήσουν μία γυναίκα να ζήσει αξιοπρεπώς (προσφέροντας μία στέγη και μία δουλειά) η ίδια η 87χρονη κάνει ότι μπορεί για να πραγματοποιήσει το όνειρό της.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του patris.gr, η 87χρονη έβαλε αγγελία για να βρει δουλειά λέγοντας πως “αναλαμβάνει φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων ως εσωτερική” με μόνο όρο “να μένει σε χωριό της Κρήτης”.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αγγελία που έβαλε έχει ήδη προσελκύσει αρκετά άτομα που της προσφέρουν δουλειά τόσο σε χωριό του Ηρακλείου όσο και των Χανίων.

Η 87χρονη, εμφανώς συγκινημένη, συζητά σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταφερθεί όπου χρειαστεί στην Κρήτη προκειμένου να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα.

Αντίξοες συνθήκες διαβίωσης για την 87χρονη

Η 87χρονη ζει σε αντίξοες συνθήκες καθώς, όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr, έχει βρει καταφύγιο σε ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, το διατηρεί πεντακάθαρο και το έχει προσαρμόσει στις ανάγκες της.

Τις ημέρες που έχει τσουχτερό κρύο κάθεται και το τυλίγει με διάφορα υλικά όπως σακούλες, εφημερίδες και περιοδικά τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά για να προστατευθεί από το ψύχος.

Παράλληλα, έχει προσαρμόσει τη θέση του οδηγού ώστε να κάθεται και να διαβάζει ενώ έχει δημιουργήσει ένα αυτοσχέδιο κρεβάτι για να ξεκουράζεται στις πίσω θέσεις καθισμάτων.

Μαθήματα αξιοπρέπειας – Το μεγαλείο της ψυχής της

Μαθήματα αξιοπρέπειας δίνει η 87χρονη παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει όλο αυτόν τον καιρό που μένει σε ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο.

Σε καθημερινή βάση δεκάδες άνθρωποι πηγαίνουν στο σημείο όπου είναι σταθμευμένο το αυτοκίνητο και της αφήνουν από ρούχα, φαγητά μέχρι και χρήματα. Η ίδια, σε κάθε τόνο διαμηνύει πως δεν θέλει ελεημοσύνη και παρά τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσής της, μοιράζεται όλα όσα της προσφέρουν ενώ δεν αποδέχεται τα χρήματα που θέλουν κάποιοι να της δώσουν.

«Δεν θέλω ούτε τρόφιμα, ούτε χρήματα. Θέλω απλώς μία δουλειά και ένα σπίτι στην εξοχή» τονίζει, ευχαριστώντας παράλληλα, την διάθεση για βοήθεια όλων των ανθρώπων.

Μάλιστα, έχει αφήσει χαρτάκι στο αυτοκίνητο που αναφέρει πως όποιος έχει ανάγκη μπορεί να πάρει τα τρόφιμα και όλα τα άλλα αγαθά!