Κρήτη: Pεκόρ αφίξεων με 6,6 εκατ. επισκέπτες αλλά με μειωμένα κέρδη στις επιχειρήσεις

Η φετινή τουριστική περίοδος στην Κρήτη καταγράφει αύξηση 5% στις διεθνείς αφίξεις, με τα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων να υποδέχονται συνολικά περίπου 5,6 εκατομμύρια επισκέπτες. Όπως δήλωσε στο Tornos News ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Κυριάκος Κώτσογλου, μόνο το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο προσέλκυσε φέτος σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική πρωτοκαθεδρία του στην κρητική τουριστική κίνηση.

Σε τούτο το σημείο να τονιστεί ότι σημαντική αύξηση, της τάξης του 10%, σημείωσαν και οι πτήσεις εσωτερικού, μεγάλο μέρος των οποίων αφορά στην πραγματικότητα διεθνείς επισκέπτες – κυρίως Αμερικανούς και Ισραηλινούς – που πραγματοποιούν την τελευταία πτήση τους προς Κρήτη μέσω Αθήνας ή Θεσσαλονίκης.

Συνολικά, αν συνυπολογιστούν οι αφίξεις από τα αεροδρόμια, οι εσωτερικές πτήσεις και οι αφίξεις κρουαζιέρας που φέτος αναμένεται να αγγίξουν τις 800.000, ο αριθμός των επισκεπτών που βρέθηκαν στην Κρήτη το 2025 διαμορφώνεται στα 6,6 εκατομμύρια. Πρόκειται για άνοδο σε σχέση με το 2023, όταν οι διεθνείς αφίξεις στα τρία αεροδρόμια του νησιού είχαν φτάσει τα 5,3 εκατομμύρια.

Η αγορά μετρά κέρδη σε αφίξεις, όχι σε έσοδα

Όπως επεσήμανε ο κ. Κώτσογλου, το θετικό ισοζύγιο αφίξεων δεν μεταφράζεται αυτόματα σε αντίστοιχα οικονομικά αποτελέσματα. «Η αγορά εμφανίζει μικτά συναισθήματα. Παρά τη μεγάλη κίνηση, η μέση δαπάνη των επισκεπτών φαίνεται μειωμένη, καθώς ένα σημαντικό κομμάτι του τουριστικού ρεύματος απορροφάται πλέον από τη βραχυχρόνια μίσθωση» ανέφερε, εξηγώντας ότι η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε έντονη “μάχη τιμών” ανάμεσα στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα καταλύματα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα καλοκαίρι με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και σημαντικές προσφορές.

Ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού πρόσθεσε ότι η Κρήτη παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι να αποτελεί τη σημαντικότερη επένδυση υποδομής των επόμενων ετών, ικανή να ενισχύσει τη συνδεσιμότητα και να προσδώσει νέα ώθηση στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού. Ωστόσο, όπως σημείωσε, το ζητούμενο παραμένει η διάχυση του τουριστικού πλούτου στην τοπική κοινωνία.

«Ο τουρισμός της Κρήτης παράγει τεράστιο πλούτο, αλλά δεν έχουμε ακόμη πετύχει τη σύνδεση με τον πρωτογενή τομέα και την κοινωνία. Η απόσταση ανάμεσα στα ξενοδοχεία και την πολιτεία παραμένει, ιδίως σε ό,τι αφορά τις υποδομές και τη στρατηγική αξιοποίηση των εσόδων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ξενοδόχοι του Ρεθύμνου βλέπουν γεμάτες μονάδες, αλλά ψάχνουν “με το κυάλι” τα κέρδη

Την ίδια εικόνα επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου Μανόλης Τσακαλάκης, ο οποίος δήλωσε στο Tornos News ότι η φετινή σεζόν ήταν μεν δυνατή σε πληρότητες, αλλά υστερεί σε καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα.

«Οι αφίξεις πελατών ήταν αυξημένες καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου και ακόμη και τον Οκτώβριο είχαμε κίνηση. Είχαμε περισσότερο κόσμο, περισσότερες διανυκτερεύσεις και υψηλότερο τζίρο, αλλά το καθαρό αποτέλεσμα είναι μειωμένο» τόνισε ο κ. Τσακαλάκης.

Όπως εξήγησε, ο βασικός λόγος βρίσκεται στο αυξημένο λειτουργικό κόστος, το οποίο «συμπαρασύρει τα πάντα προς τα πάνω». «Το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατά 40-50% το κόστος προσωπικού στα ξενοδοχεία. Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας επιβάρυνε επιπλέον τα λειτουργικά κόστη κατά περίπου 20%» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έλλειψη προσωπικού και πίεση από τη βραχυχρόνια μίσθωση

Την ίδια στιγμή σοβαρή παραμένει και η έλλειψη εργαζομένων υπενθυμίζει ο πρόεδρος των ξενοδόχων στο Ρέθυμνο. «Δεν υπάρχουν Έλληνες πρόθυμοι να εργαστούν στον τουρισμό. Αναγκαζόμαστε να αναζητούμε μετακλητούς εργαζόμενους από το εξωτερικό, κάτι που όμως έχει σημαντικό κόστος. Δεν είναι η “φθηνή λύση” που πιστεύουν πολλοί.

Χρειάζεται σίτιση, στέγαση και μια χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία» σημείωσε ο κ. Τσακαλάκης. Σε τούτο το σημείο να τονιστεί ότι ο κ. Τσακαλάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία – όπως είπε – έχει επιδεινώσει δραματικά το ζήτημα της στέγασης. «Είχαμε προειδοποιήσει εδώ και χρόνια πως θα δημιουργηθεί πρόβλημα.

Δεν αφορά μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Δεν υπάρχουν κατοικίες διαθέσιμες, και αυτό έχει πια σοβαρές κοινωνικές διαστάσεις», με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τα κόστη των ξενοδόχων που ψάχνουν κατοικίες για το προσωπικό τους και δεν βρίσκουν.

Στον αντίποδα: μια τουριστική μηχανή με ισχυρή αντοχή

Παρά τις πιέσεις στα κόστη και τα λειτουργικά ζητήματα, τόσο ο κ. Κώτσογλου όσο και ο κ. Τσακαλάκης συμφωνούν ότι η Κρήτη παραμένει μια τουριστική μηχανή με εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, που στηρίζει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και βάζει πλώρη για την κατάκτηση νέων αγορών.

Υπενθυμίζεται ότι σε δηλώσεις του στο ΤΝ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης Μανόλης Σταματάκης είχε σημειώσει ότι ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο προβολής του νησιού σε στρατηγικές αγορές του εξωτερικού, με έμφαση στη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Εν κατακλείδι όλοι συμφωνούν ότι η φετινή σεζόν επιβεβαιώνει ότι το στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο οι αριθμοί των αφίξεων, αλλά η ποιότητα και η κοινωνική ανταποδοτικότητα του τουρισμού – η μετάβαση από την ποσοτική ανάπτυξη στη βιώσιμη ευημερία για τους ανθρώπους και τον τόπο.