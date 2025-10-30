ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Κρήτη:Έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο λαουτιέρης Αντώνης Ραφαήλ Φυντικάκης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 29χρονο λαουτιέρη

Έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο Αντώνης Ραφαήλ Φυντικάκης

Βαθύ πένθος έχει σκορπίσει στον καλλιτεχνικό κόσμο της Κρήτης η είδηση του θανάτου του ταλαντούχου λαουτιέρη Αντώνη – Ραφαήλ Φυντικάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 29 ετών.

Ο νεαρός μουσικός έδινε τα τελευταία χρόνια έναν δύσκολο και άνισο αγώνα με την οξεία μυελογενή λευχαιμία, αντιμετωπίζοντάς τον με αξιοπρέπεια και ψυχική δύναμη που είχε συγκινήσει όλη την τοπική κοινωνία.

Αγαπητός και ιδιαίτερα εκτιμητός στον χώρο της παραδοσιακής μουσικής, ο Αντώνης – Ραφαήλ άφησε το δικό του στίγμα με το ταλέντο, την ευγένεια και το χαμόγελό του.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Πάνω Σούδα. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 14:00, ώστε συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες να του πουν το τελευταίο αντίο.

Κρήτη: Pεκόρ αφίξεων με 6,6 εκατ. επισκέπτες αλλά με μειωμένα κέρδη στις επιχειρήσεις
Δήμος Ηρακλείου:Σημαντική δωρεά εξοπλισμού φυσικοθεραπείας από τον Στέλιο Βισκαδουράκη
