Δήμος Ηρακλείου:Σημαντική δωρεά εξοπλισμού φυσικοθεραπείας από τον Στέλιο Βισκαδουράκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Σημαντική δωρεά εξοπλισμού φυσικοθεραπείας από τον Στέλιο Βισκαδουράκη στο Δήμο Ηρακλείου

Στο ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ Τάλως τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός

Σε μια σημαντική δωρεά μηχανημάτων και εξοπλισμού φυσικοθεραπείας στο ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ Τάλως (Μάχης Κρήτης 97 & Ηφαίστου) προχώρησε ο Ηρακλειώτης συγγραφέας Στέλιος Βισκαδουράκης.

Η δωρεά του Στέλιου Βισκαδουράκη περιλαμβάνει ένα ελλειπτικό μηχάνημα, ένα laser φυσικοθεραπείας, μια συσκευή Tens, μια ηλεκτροθεραπεία ENDOMED 582 5, δύο τροχήλατα, τρία αυχενικά κολάρα, ένα EN RAF NONIUS DYNATRON 438, μια λάμπα υπέρυθρων, τέσσερα μαξιλάρια, ένα παραφινόλουτρο, ένα μικρό διάδρομο, τρία παραβάν, ένα θερμό επίθεμα, ένα τροχήλατο σκαμπό, ένα δινόλουτρο, ένα διάδρομο ALPINE και ένα σκαλάκι.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον διακεκριμένο συγγραφέα και ενεργό συμπολίτη Στέλιο Βισκαδουράκη, για τη γενναιόδωρη και βαθιά ανθρώπινη πρωτοβουλία του να δωρίσει εξοπλισμό Φυσικοθεραπευτηρίου στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης και στο ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ Τάλως.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργος Τσαγκαράκης:

«Αυτή η πράξη δεν αφορά απλώς μία υλική προσφορά, αλλά είναι έμπρακτο παράδειγμα εν συναίσθησης, ευαισθησίας, κοινωνικής ευθύνης και πίστης στην αξία του ανθρώπου. Η πρωτοβουλία του κ. Βισκαδουράκη αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους συμπολίτες μας, αποδεικνύοντας πως ο καθένας, με όποιον τρόπο επιθυμεί, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων μας».

