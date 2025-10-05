Κρήτη: Πεντάχρονος ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του – Εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα μακριά

Ένα πεντάχρονο αγόρι έφυγε από το αυτοκίνητο των γονιών του και εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα μακριά

Μεγάλη αγωνία έζησαν γονείς ενός πεντάχρονου στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, όταν αντιλήφθηκαν ότι έλειπε από το αμάξι που τον είχαν αφήσει για λίγο.

Οι γονείς φέρεται να περίμεναν να πάρουν φαγητό από κοντινό κατάστημα όταν το παιδί εξαφανίστηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 4 Οκτωβρίου.

Το περιστατικό με τον πεντάχρονο στην Κρήτη

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το cretalive, οι γονείς μαζί με το αγοράκι είχαν σταματήσει στην περιοχή του Γαζίου για να πάρουν σουβλάκια, ωστόσο ο μικρός κατάφερε να βγει από το όχημα της οικογένειας και να απομακρυνθεί από το σημείο. Μόλις οι γονείς αντιλήφθηκαν τι συνέβη, επικράτησε πανικός και άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του.

Τελικά το παιδί εντοπίστηκε από αστυνομικούς του ΑΤ Μαλεβιζίου λίγο αργότερα στην Αμμουδάρα, περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά, όπου είχε φτάσει περπατώντας.

Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρίες οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν και προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν, ενώ στη συνέχεια τον παρέδωσαν με ασφάλεια πίσω στους γονείς του.