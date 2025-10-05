Τραγωδία στην Παλαιόχωρα – Χωρίς τις αισθήσεις του 70χρονος Ιταλός σε δύσβατο μονοπάτι

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές στα Χανιά το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ένας 70χρονος Ιταλός τουρίστας έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε απομακρυσμένο μονοπάτι ανατολικά της Παλαιόχωρας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (5/10) στην Κρήτη, όταν ένας 70χρονος Ιταλός τουρίστας κατέρρευσε την ώρα που περπατούσε σε φυσιολατρικό μονοπάτι στην περιοχή ανατολικά της Παλαιόχωρας, στα Χανιά. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας τελικά δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο 70χρονος, που βρισκόταν στο νησί για διακοπές, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ λόγω της δυσβατότητας της περιοχής τέθηκε σε ετοιμότητα και ελικόπτερο, το οποίο ωστόσο τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 15 πυροσβέστες που κατάφεραν, μετά από συντονισμένες προσπάθειες, να προσεγγίσουν τον άτυχο άνδρα και να τον μεταφέρουν εκτός μονοπατιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για περαιτέρω διακομιδή.