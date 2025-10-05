Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, για την απώλεια του Γιώργου Πρασιανάκη

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, αναφορικά με την απώλεια του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Πρασιανάκη, επισημαίνει:

«Με σεβασμό αποχαιρετούμε τον Γιώργο Πρασιανάκη, πρώην Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, έναν άνθρωπο που τίμησε την πολιτική και τον τόπο μας, μέσα από τη διαδρομή του και την αφοσίωση του στη Δημοκρατική Παράταξη.

Ο Γιώργος Πρασιανάκης υπήρξε ένας παθιασμένος δημοκράτης, άνθρωπος με πίστη στις προοδευτικές αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και του πολιτικού μας πολιτισμού. Με ευθυκρισία, εντιμότητα και ανιδιοτέλεια υπηρέτησε τη δημόσια ζωή όχι ως πεδίο προσωπικής προβολής, αλλά ως χρέος απέναντι στην κοινωνία.

Για τα Χανιά υπήρξε πάντα ενεργός, με γνήσιο ενδιαφέρον και ουσιαστική παρουσία. Αγωνίστηκε για τον τόπο μας, αλλά και συνέβαλε καθοριστικά στην καλλιέργεια της δημοκρατικής μας συνείδησης και του πολιτικού μας πολιτισμού.

Δημοκράτης με βαθιά πίστη στις αρχές της ελευθερίας και της συλλογικής προόδου, υπήρξε γνήσιος εκπρόσωπος της μεταπολεμικής γενιάς των μεγάλων αγώνων και της πολιτικής πάλης, και μέσα από αυτήν κέρδισε επάξια τον σεβασμό φίλων και πολιτικών αντιπάλων, αφήνοντας πίσω του ένα παράδειγμα εντιμότητας, ευγένειας και γνήσιας προσφοράς στον δημόσιο βίο.

Θα μας λείψουν η οξυδέρκεια, η ευρυμάθεια και η συγκροτημένη πολιτική του θεώρηση, που εξέφραζε, πάντα με το μοναδικό του χιούμορ αλλά και με νηφαλιότητα και πάθος τόσο ως πολιτικός όσο και ως ενεργός πολίτης.

Εκ μέρους του Δήμου Χανίων και του Δημοτικού μας Συμβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά και τους οικείους του».