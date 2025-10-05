Συλλυπητήριο Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νικολάου Καλογερή για την εκδημία του Γιώργου Πρασιανάκη

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Πρασιανάκη μάς θλίβει βαθιά. Έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που διέγραψε μια ξεχωριστή πορεία, τόσο στον πολιτικό και κοινωνικό στίβο ως βουλευτής και επικεφαλής κοινωφελών φορέων, όσο και στο στίβο της δικαιοσύνης ως μάχιμος δικηγόρος.

Μια πορεία αγωνιστική, μαχητική, με συνέπεια και ακεραιότητα για τη Δημοκρατία και το Δίκιο. Έδωσε, ως βουλευτής Χανίων, με επιτυχία, μεγάλες μάχες για να προωθήσει θέματα του νομού μας, ενώ για την παράταξή του ήταν ένα αληθινό κόσμημα.

Μέχρι και πρόσφατα ήταν ένας ενεργός πολίτης, με πλήρη γνώση των πολιτικών εξελίξεων και με την προσφορά του ήπιου, υποστηρικτικού και συμβουλευτικού λόγου του. Υπήρξε ένας από εκείνους τους ανθρώπους που θα μας λείψει, θα μας λείψει το έργο του, ο λόγος του, η στάση ζωής του.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.