Δήμος Ηρακλείου:Ομιλία με θέμα το βίωμα του διαζυγίου από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού

Ομιλία με θέμα το βίωμα του διαζυγίου από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού Δήμου Ηρακλείου

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Ομιλία με θέμα «Το Βίωμα του Διαζυγίου-Από το Τραύμα στην Επούλωση» διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας Γιούλη Βουρλά την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 19:00 στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού (Μονής Αγκαράθου 9).

Η ομιλία, η οποία είναι ανοικτή για το κοινό, στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το ζήτημα του διαζυγίου και τις επιπτώσεις του στα μέλη της οικογένειας.

Μέσα από την οπτική της συμβουλευτικής ψυχικής υγείας, η Γιούλη Βουρλά, με εκπαίδευση στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Διαχείριση Συναισθηματικού και Ψυχικού Τραύματος, θα αναδείξει δρόμους διαχείρισης, θεραπείας και εργαλεία ψυχικής ανθεκτικότητας, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να μετατρέψει την δυσκολία σε δύναμη και να δημιουργήσει μια νέα, πιο ισορροπημένη πορεία ζωής. Ακόμα και μέσα από το διαζύγιο, μπορεί να γεννηθεί μια νέα αρχή γεμάτη δύναμη, αγάπη και ισορροπία για γονείς και παιδιά.

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν από τη Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας είναι:

•Το διαζύγιο ως τραυματικό βίωμα

•Από την ευτυχία του γάμου στο ψυχικό φορτίο του χωρισμού

•Παιδί και διαζύγιο: φόβος εγκατάλειψης και συναισθηματικός πόνος

•Αντιδράσεις των παιδιών στην απόφαση χωρισμού των γονέων

•Συναισθηματικές εκδηλώσεις των παιδιών και τρόποι διαχείρισης του τραύματος

•Βασικές κατευθύνσεις για πρόληψη και υποστήριξη

•Πώς να μιλήσουμε στα παιδιά για το διαζύγιο

•Στήριξη και ενδυνάμωση των παιδιών μετά τον χωρισμό

•Ξεπερνώντας τις πληγές του χωρισμού και προχωρώντας σε μια νέα αρχή